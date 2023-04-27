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把握好天氣！明各地回暖可見陽光 周末鋒面報到再變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地仍為多雲到晴天氣、可見陽光，僅東半部地區、午後西半部山區有零星短暫雨。圖／本報資料照片
明天各地仍為多雲到晴天氣、可見陽光，僅東半部地區、午後西半部山區有零星短暫雨。圖／本報資料照片

中央氣象局表示，明天（28日）各地仍為多雲到晴天氣、可見陽光，僅東半部地區、午後西半部山區有零星短暫雨。周六、周日鋒面通過，雨區擴大、降溫，但預計下周一影響就會減弱，天氣好轉，一路持續至周四，各地有30度以上高溫機率。下周六將再迎來一波鋒面。

氣象局預報員趙紘指出，明、後天各地多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有零星降雨。周六、周日鋒面通過，東北季風影響，中部以北、東半部地區及南部山區有降雨機會。下周一仍有水氣，東半部及西半部山區要留意降雨，中部以北平地則陸續從局部短暫雨轉為多雲天氣。下周二至周四各地為多雲到晴天氣，僅東半部地區有零星雨，西半部山區有午後短暫雨。

氣溫方面，趙紘表示，明天清晨各地仍為20至23度，白天溫度回升，東半部地區約27、28度，西半部地區約28至30度。周六白天溫度再提升，各地有30度以上機率。周日清晨東北季風影響，北部地區約降至20、21度，並持續至下周一，其他地區高溫約下降3、4度。下周一各地溫度回升，北部地區約24度，其他地區約28、29度，要回到30度以上高溫則要到下周四。

他指出，5月起台灣附近水氣會逐漸增多，強對流發生頻率增加，將迎接梅雨季。另外，他也說，28、29日偏南風，西半部夜晚至清晨及29日馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。

東北季風 氣象局

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