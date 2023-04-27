「寶瓶座η流星雨」5月6日深夜最大期 每小時流星數50顆

繼天琴座流星雨後，天文館表示，從4月15日持續到5月27日，為寶瓶座η流星雨活躍期，預計5月6日深夜達到極大期，每小時流星數量上看50顆，不過當天接近滿月，觀賞條件較為不佳，建議可於流星雨輻射點在午夜升起後，朝背向月光的方向觀賞，到天亮前都有機會看到不少明亮的火流星。

天文館指出，由著名的哈雷彗星（1P/Halley）遺留在軌道上的殘餘塵粒所形成的寶瓶座η流星雨他的特色是明亮且快速，可達每秒66公里。平均亮度為2等，和北極星的亮度差不多。

天文館說明，寶瓶座η流星雨活躍期間從4月15日持續至5月27日，根據國際流星組織預測，今年5月6日深夜達到極大期，雖然寶瓶座η流星雨輻射點會在凌晨2點左右升起，但當天由於月相接近滿月，這個天然的「大燈泡」幾乎整個晚上都在空中，因此本次的觀賞條件較差。

除了寶瓶座η流星雨，5月5日深夜至6日凌晨將出現半影月食天象，天文館解釋，半影月食是指月球僅從地球的半影區通過，但由於半影區還是有部分陽光照射，因此月球看起來與滿月無異，僅月面亮度降低使月球變得稍暗一些，也不會出現如月食「紅月亮」的現象。