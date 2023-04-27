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有創意！台開與金大建築系展出29件「未來飯店」作品

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由台開風獅爺商店街與金大建築系共同舉辦的建築設計展，今天舉行開幕典禮，台開董事長邱于芸、金大主秘蔡宗憲等人都親自到場參與，並欣賞同學的作品。記者蔡家蓁／攝影
由台開風獅爺商店街與金大建築系共同舉辦的建築設計展，今天舉行開幕典禮，台開董事長邱于芸、金大主秘蔡宗憲等人都親自到場參與，並欣賞同學的作品。記者蔡家蓁／攝影

台開風獅爺商店街攜手金大建築學系，針對金門工商休閒園區提出計畫案，以旅店為建築設計主題，讓學生發揮創意設計作品，共有29組學生作品在此展出，台開董事長邱于芸今天專程抵金參加開幕典禮，並仔細參觀每件學生作品，邱于芸大讚每個學生的設計巧思，還當場設立多個獎項，她提出，希望未來有機會的話，該商場的飯店能請金大建築系師生來協助規劃。

邱于芸表示，台開是金門首件BOT案，當年選定現址的重要因素是「物流倉儲園區」，但當時時空背景並不被看好，但隨著時間推移物流倉儲的重要性也日益增加，她也感謝金門大學建築系給大家一個思維來探討未來數十年後的金門是什麼樣貌。

邱于芸說，本次藉由與金門大學產學合作，提供場域平台作為設計作品展出，讓同學對金門未來的想像具體化呈現給金門鄉親及往來金門之遊客。台開二期開發飯店為民國 98 年開發初期的計畫，時過十餘年， 金門地區民宿、旅館、飯店量體，比過去成長數倍之多，如何因應時代變動，配合政府規劃，打造與時俱進的產業環境，才是土地開發賦予土地價值真正的意義，台開集團將積極配合金門縣政府的施政改革做運營調整。

為獎勵學生創造與追求夢想，邱于芸也當場提出設立最佳創意獎、最佳人氣獎、最佳溫馨獎等多個，總獎項價值10萬元，後續將辦理作品投票活動。

金大主任秘書蔡宗憲表示，期盼藉由金大同學的參與，完備與活絡本工商休閒園區的運營，並與現有的三幢商業建築量體相呼應延續，形成更為舒適的逛街新體驗。

金大建築學系主任張旭福指出，本次共計29組作品參展，設計主題為「林-縫合中山林」、「叢融合中山林」、「E.N.H.A.N.C.E」、「缓•漫緩慢的漫步於基地中」、「隱光光引導人到隱藏的中庭」、「山壑在綠意與建築中漫步」、「浮Over World懸浮於世界之上」、「The tube 建築中的管狀元素」等，每件作品在「商業建築設計延伸」與「開放空間地景思考」之間取得平衡，並具備anchor store的廻遊概念，以提升購物品質。

為鼓勵更多鄉親到場欣賞學生的作品，台開風獅爺商店街推出打卡禮活動，從今日起至5月7 日的展覽期間上傳照片至『風獅爺商店街 FB 粉絲 專頁』活動頁，便有機會獲得金獅影城電影招待券等好禮。

台開風獅爺商店街與金大建築系共同舉辦的建築設計展，今天舉行開幕典禮，參與的師生合影。記者蔡家蓁／攝影
台開風獅爺商店街與金大建築系共同舉辦的建築設計展，今天舉行開幕典禮，參與的師生合影。記者蔡家蓁／攝影
台開董事長邱于芸今天專程抵金參加開幕典禮，並大讚每個學生的設計巧思，還當場設立多個獎項，來獎勵學生。記者蔡家蓁／攝影
台開董事長邱于芸今天專程抵金參加開幕典禮，並大讚每個學生的設計巧思，還當場設立多個獎項，來獎勵學生。記者蔡家蓁／攝影
金大建築學系大三的學生向師長講述自己的創作設計理念。記者蔡家蓁／攝影
金大建築學系大三的學生向師長講述自己的創作設計理念。記者蔡家蓁／攝影
金大建築學系大三的學生向師長講述自己的創作設計理念，大家都覺得設計的很漂亮、有創意。記者蔡家蓁／攝影
金大建築學系大三的學生向師長講述自己的創作設計理念，大家都覺得設計的很漂亮、有創意。記者蔡家蓁／攝影

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