綠獎總獎金400萬 看徵件說明 抽綠行動綠獎品！
今年第八屆綠獎徵件總獎金新台幣400萬元，今（4/28）中午12點於綠獎Youtube，發布線上徵件說明影片，提供「生態保育計畫獎助」、「青少年環境行動獎」與「綠色創新獎項」的徵件資訊與詳細說明。同時，綠獎Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/ecoechoaward）舉辦抽獎活動，只要按讚、留言並標記兩位朋友，便可參加抽獎，獎品包括環保巧袋「OFoodin夜市袋」和友善好物「OFoodin全矽膠折疊餐盒」。
第八屆綠獎總獎金新台幣400萬元：
【生態保育領域】生態保育計畫獎助總獎金新台幣180萬元；青少年環境行動獎總獎金新台幣20萬元。
【綠色創新領域】綠色創新獎總獎金新台幣200萬元。
第八屆綠獎線上徵件說明「生態保育計畫獎助」、「青少年環境行動獎」、「綠色創新獎」，所有影片：https://reurl.cc/3OnyaL
第八屆「綠獎導讀」青少年環境行動獎 第七屆首獎學生分享，影片：https://youtu.be/xBhEO5sVUXE
活動獎品包含「OFoodin夜市袋」兩名，花色隨機；「OFoodin全矽膠折疊餐盒」兩名，花色隨機。特別說明，可重複留言，標註不同朋友。此活動即日起至 6月28日截止，於6月29日抽出得獎幸運兒，快動動手指按讚留言，支持綠獎吧！
聯華電子自民國105年開始推動「綠獎」活動，透過公開徵件及專家評選，選出傑出生態保育計畫，激發大眾對保育的關心與投入，將綠色環保的精神與行動向下扎根，向外推廣擴散，進而帶動臺灣生態環境的改變。走過七年，已累計支持55個大型生態保育計畫、青少年環境行動倡議及綠色新創提案，展現豐碩成果議。
綠獎主辦單位為聯華電子，今年參與的企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。並由聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦。
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