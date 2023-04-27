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口罩鬆綁、免疫力提升成關鍵 營養師推薦「彩虹選食法」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
輔大醫院營養師陳怡文建議，可透過攝取天然食物增強自身免疫力，搭配現今最夯的「彩虹選食法」，可以有效達到抗氧化、抗癌與提升免疫力等效果。圖／輔大醫院提供
輔大醫院營養師陳怡文建議，可透過攝取天然食物增強自身免疫力，搭配現今最夯的「彩虹選食法」，可以有效達到抗氧化、抗癌與提升免疫力等效果。圖／輔大醫院提供

疫情降溫，口罩政策逐步鬆綁，提升免疫力成了後疫情時代的一大課題。輔大醫院營養師陳怡文建議，可透過攝取天然食物增強自身免疫力，搭配現今最夯的「彩虹選食法」，可以有效達到抗氧化、抗癌與提升免疫力等效果。

蔬果中富含「植化素」，能減低罹癌風險、促進心血管保健、提升抗氧化能力(免疫力)，及調節賀爾蒙等優點。陳怡文表示，以均衡攝取六大類食物為基礎，搭配彩虹選食的技巧，於料理中加入「多顏色」、多樣化的新鮮食材，增加天然植化素的攝取，吃出免疫力。

各顏色蔬果包含番茄、紅甜椒、甜菜根、火龍果、蔓越莓；紅蘿蔔、黃甜椒 、南瓜、玉米、柑橘類、木瓜；綠色蔬菜、青椒、奇異果、芭樂、茶；大蒜、洋蔥、蘑菇、香蕉、山藥；海藻類、黑木耳、茄子、藍莓、 葡萄等。

陳怡文提醒，彩虹選食強調多蔬果，因此有血糖、腎臟疾病的病友們需特別小心。陳怡文提醒，有血糖問題的族群，需留意每日水果的攝取量，大約控制在每天2碗內（每次1碗，一天2次，於餐間當點心）。

而有腎臟疾病的病友們，則需注意鉀離子的攝取，忌食生菜、菜湯及高鉀水果。詳細的使用份量仍需請營養師評估， 並依個案狀況做另行調整。

陳怡文表示，除了採取彩虹選食法外，也可以搭配攝取其他營養提升免疫力。陳怡文營養師 表示，蛋白質是構成細胞不可或缺的原料，因此每天仍需吃足「優質蛋白質 」；維生素A、B、C、D、E多與免疫調節及抗氧化相關，豐富的維生素，可以強化免疫系統。

陳怡文指出，Omega-3脂肪酸中的EPA，能降低慢性發炎反應，每周可攝取兩次深海魚。還可以補充含有益生菌、膳食纖維的食物，促進腸道健康、調節免疫功能，達到全方位的免疫力提升

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