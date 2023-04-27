蛋價回穩 零售超過「這價格」不合理？ 蛋農：早餐店是否該降價了

清明連假過後到端午節前，是雞蛋消費淡季，加上進口雞蛋大舉壓境，原本飆漲一度飆漲到每箱1500元的黑市價格漸回穩，產業推估，目前交易約落在1000至1100元左右，零售箱蛋價格一度飆破百元，也逐漸回穩。

記者實際走訪新北傳統市場，雜貨店賣零售散蛋前陣子都採「每袋」計算，白蛋一袋100至120元都有，且需要排隊購買；現在不用排隊，零售價格約落在一斤85至95元之間；但也有業者售價仍在百元以上，市場價格紊亂；而新北賣場、超市盒裝蛋仍缺，不容易買到。

北市蛋商公會24日恢復報價，產地價45.5元、批發價55元，為了維持市場價格穩定及產銷和諧，希望會員依據報紙機制結算，不要繼續私下加價結算，以公會報價為基準；並認為目前箱蛋零售超過80元不合理，合理價格落在60至70元。

中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁表示，目前市況是比較弱，清明之後買氣差，加上大量進口雞蛋，也影響到國產雞蛋銷售，加上天氣也比較暖和，加工業者也屬於淡季，用蛋量較少，因此現行市況並不好賣。

陳進丁表示，如果依照牌價，傳統市場箱蛋現在一箱910元；公會說零售價格60至70元為合理，他則認為，這價格見仁見智，但不符合常態，若產蛋率較差的生產者，不見得能夠賺到錢，若蛋農經營不好，沒有利潤，也就很難有能力產業升級，經營不佳就會休養，變成惡性循環。

中部某蛋農表示，那「乾脆漲蛋價吧」，既然散裝雞蛋零售價格60元至70元為合理價格，那產地原料雞蛋的價格，僅定在45.5元是否合理？現在是靠進口雞蛋支撐市場，國產雞蛋產量仍不足，蛋農沒有利潤不會再養，且蛋農生產承擔疫病等高風險，一旦染疫，身家財產一夕間都沒有了，欲哭無淚，這是現在蛋農的悲哀。

他也說，進口雞蛋一顆進口成本約6元，但依照現在的公告盤價計算，國產雞蛋原料價格約一個4.5元，政府寧可吸收進口價差與關稅，卻不願國內生產者漲蛋價，不賺錢產業不會進步。