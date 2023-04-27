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通勤月票新卡6月中實名制領取 舊卡不能儲值？公總給解答

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「TPASS行政院通勤月票」主視覺發想為生活圈串連、運具間轉換，「林綠色」結合「人本交通」施政願景，象徵節能環保。記者周湘芸／攝影
「TPASS行政院通勤月票」主視覺發想為生活圈串連、運具間轉換，「林綠色」結合「人本交通」施政願景，象徵節能環保。記者周湘芸／攝影

交通部規劃通勤月票以實體記名票證卡方式，由中央全額補助，公路總局昨公布樣式，北中南三大生活圈預計6月中開放民眾實名制免費領取，7月實施。但有民眾詢問能否與既有卡片購買月票方案，認為重新買新卡多此一舉。公路總局今表示，月票方案未必要使用新卡，民眾既有電子票證、虛擬卡也可儲值使用。

公路總局昨天公布「TPASS行政院通勤月票」票卡樣式，與國內三大票證公司悠遊卡一卡通及愛金卡合作發行，最快6月中開放預購，製卡費由中央全額補助，民眾每人可免費領取一次，只需儲值月票費用。但有民眾質疑，為何不能整合既有的卡片儲值？認為多做新卡是浪費錢。

公路總局說明，這次是第一次推動全國各地通勤月票，設計新卡片是紀念政策的里程碑，也提供原先沒有電子票證的民眾領取，領取當下就需儲值月票方案。另外，民眾也可選擇用自己既有的電子票證、虛擬的「悠遊付」等儲值月票，未必一定要使用新卡，至於儲值地點就由各生活圈訂定，可能是捷運場站、台鐵車站等。

公路總局表示，「TPASS行政院通勤月票」除了作為月票卡，也可作為一般電子票證使用，平時也可於一般加值功能購物使用。雖然都會區不少民眾都已有自己的電子票證，但在公共運輸不發達的地區，未必每個人都有，為鼓勵民眾使用月票方案，提供新卡免費領取。

公路總局表示，「TPASS行政院通勤月票」票卡主視覺發想為生活圈串連、運具間轉換，「林綠色」結合「人本交通」施政願景，象徵節能環保。每人可享一次免費領取，需配合票證公司進行實名制登記，若遺失要二次購買就需自付100元製卡費，6月中起由北北基桃、中彰投苗及南高屏生活圈先開放預購，7月上路使用；其餘生活圈預計8至10月上路。

實名制 一卡通 悠遊卡

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