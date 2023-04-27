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7-ELEVEN攜手「新北校園通、yoxi」App　用點數對抗通膨

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OPEN POINT生態圈攜手新北市教育局經營的智慧校園平台「新北校園通」App，將校園生活大小事累積的學習點數兌換成OPEN POINT點數當現金花（數量有限、換完為止）。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT生態圈攜手新北市教育局經營的智慧校園平台「新北校園通」App，將校園生活大小事累積的學習點數兌換成OPEN POINT點數當現金花（數量有限、換完為止）。圖／7-ELEVEN提供

民生物價漲聲不斷，今年起健保費、電費、計程車費、學費陸續喊漲，OPEN POINT生態圈首創業界以「點數如貨幣」對抗通膨，自去年8月起陸續開放點數繳納健保費、電費等18大代收帳單，即日起攜手新北市教育局經營的智慧校園平台「新北校園通」App、和泰集團旗下的叫車服務平台「yoxi」App，雙平台合作讓1,600萬會員藉由行動帶著走的App即可於搭乘計程車時累點兌換搭車金，讓勤學的親師生賺得的學習點數也可活用於日常消費；此外，OPEN POINT生態圈累點神器icash Pay新增4大通路可輕鬆付款、聰明賺點，讓會員各種生活足跡都能「累點成金」、1點等同1元。

7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈即將邁入第10年，以會員服務多樣性觸及1,600萬會員，藉由會員、點數、支付3策略，規劃「會員帳戶整合」、「點數交換」、「支付綁定」3大合作模式，為不同產業品牌量身訂製適合加入OPEN POINT生態圈的會員經營型態，至今已有百大品牌通路、20萬家特約商店加入，去年OPEN POINT生態圈總發行點數價值再創歷史新高、達16億元新台幣，今年第一季總發行點數價值更成長5成，為全台最活絡的點數生態圈。

OPEN POINT生態圈領先業界、創新產學App應用模式，與新北市政府教育局透過「點數兌換」合作，將校園生活大小事累積的學習點數兌換成OPEN POINT點數當現金花。即日起使用「新北校園通」App的親師生們，不論是老師點名、學生打卡、家長幫孩子請假，12大項校園生活大小事都可以累積i點，集滿30點i點即可於「新北校園通」App上兌換1點OPEN POINT點數（數量有限、換完為止），OPEN POINT點數1點等同1元現金、可跨20大通路當現金花。

大台北地區計程車車資4月1日起調漲，7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈第一時間便與和泰集團旗下的叫車服務平台「yoxi」合作，透過「點數兌換」模式發動首波搭車抗漲活動，主打OPEN POINT點數1點就能兌換不同面額的搭車金，最高可折抵50元，廣受1,600萬會員好評。自5月1日至12月31日發起第二波「會員帳戶整合」模式深度合作，藉由OPEN POINT會員系統串接yoxi服務系統，OPEN POINT會員不論是開啟OPEN POINT App或yoxi App都可以輕鬆完成綁定；本次更與中國信託銀行強強聯手推出週三卡友日，yoxi App叫車並綁定中國信託信用卡付款享最高3% OPEN POINT回饋、綁定中國信託和泰聯名卡天天享最高12%和泰Points回饋，合計最高享15%回饋，詳細活動辦法請上OPEN POINT官網查詢。

堪稱OPEN POINT生態圈累點神器的icash Pay持續拓展支付據點，使用通路遍及全台，5月起陸續與4大知名品牌攜手合作，涵蓋人氣手搖名店萬波島嶼紅茶、質感家居詩肯柚木、國際五星級飯店台北君悅酒店指定餐飲（凱菲屋、彩日本料理、君悅烘培坊、漂亮廣式海鮮餐廳、雲錦中餐廳、寶艾西餐廳、Ziga Zaga義大利餐廳、茶苑）以及健身器材品牌合康健康行銷等。歡慶新合作通路開通，5月1日起陸續於萬波島嶼紅茶、詩肯柚木、台北君悅酒店指定餐飲等通路，推出使用icash Pay消費最高回饋100%，活動詳情請上icash Pay官網查詢。

icash Pay支付據點持續拓展，萬波島嶼紅茶、詩肯柚木等4大品牌歡慶合作上線。圖／7-ELEVEN提供
icash Pay支付據點持續拓展，萬波島嶼紅茶、詩肯柚木等4大品牌歡慶合作上線。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈與和泰集團旗下的叫車服務平台「yoxi」合作，自5月1日至12月31日可於搭乘計程車時累點兌換搭車金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈與和泰集團旗下的叫車服務平台「yoxi」合作，自5月1日至12月31日可於搭乘計程車時累點兌換搭車金。圖／7-ELEVEN提供
icash Pay支付據點持續拓展，萬波島嶼紅茶、詩肯柚木等4大品牌歡慶合作上線。圖／7-ELEVEN提供
icash Pay支付據點持續拓展，萬波島嶼紅茶、詩肯柚木等4大品牌歡慶合作上線。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈與和泰集團旗下的叫車服務平台「yoxi」合作，自5月1日至12月31日可於搭乘計程車時累點兌換搭車金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈與和泰集團旗下的叫車服務平台「yoxi」合作，自5月1日至12月31日可於搭乘計程車時累點兌換搭車金。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT生態圈攜手新北市教育局經營的智慧校園平台「新北校園通」App，將校園生活大小事累積的學習點數兌換成OPEN POINT點數當現金花（數量有限、換完為止）。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT生態圈攜手新北市教育局經營的智慧校園平台「新北校園通」App，將校園生活大小事累積的學習點數兌換成OPEN POINT點數當現金花（數量有限、換完為止）。圖／7-ELEVEN提供

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