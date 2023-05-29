2023台北國際食品系列展 永續食安新趨勢 食境體驗大未來

圖／台北國際食品系列展 提供

台北國際食品系列展(FOOD TAIPEI MEGA SHOWS)將於2023年6月14日至17日在南港展覽館1館及2館盛大展出，系列展徵集1,200家參展企業，使用超過4,000個攤位，超過30個國家，展出來自英國、美國、加拿大、立陶宛、日本、韓國、泰國、史瓦帝尼、巴西、巴拉圭等國家之特色異國食品，預期吸引超過30,000名國內外買主前來參觀，將會是疫情以來的最大規模。

台北國際食品系列展聯合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」及「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，完整呈現食品產業上、中、下游全方位供應鏈，便利全球買主一站式採購，提供企業進入全球市場的機會。

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◎低碳節能 食品科技創新Go眾多企業積極研發創新技術、改良食品加工製程，藉由食品科技(FoodTech)的應用，優化上、中、下游的食品供應鏈以提升競爭力。「台北國際食品系列展」將展出與食品科技相關的商品與最新技術，如利用智慧AI分析及監控產線環境的國倉機械；擁有超臨界流體 (Supercritical Fluid)與超音波 (Ultrasonic)雙技術突破性整合的台超萃取洗淨精機；制訂了友善環境政策、綠化及能源政策，實踐減碳目標的機械大廠安口；甲電國際、禾煜科技製造出全場景智能配送及人臉識別的餐飲服務機器人。更多食品科技應用，待您親臨現場發掘!

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◎即食潮流 快速美味包健康據經濟部統計，臺灣即食餐食年產值突破290億，已連續10年創下新高，輕巧易攜帶且能快速上桌的即食調理包，在後疫情時代仍持續延燒，成為備受關注的話題美食。國內外食品大廠將在展場大顯身手，祭出加熱即食、營養美味的調理食品包，迎合全球即食潮流，如蘴宏的植物肉、壯元的調理包等；飲品如八方行食品的燕窩飲、台灣安亞的即食珍珠等，將創造最新話題，引領初夏食品風潮。

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◎綠色永續 環保包裝全循環為降低環境受廢棄物汙染，全球均積極推行綠色環保政策，臺灣的包裝材料企業為實踐環保永續，運用最新技術生產安全無毒、環境友善且設計美觀的商品。如瑞力扣推出的環保竹纖維餐盒、新台塑膠製造能延長使用壽命且100%可回收的物流箱、禾益豐利用竹漿、甘蔗纖維研發出可自然分解為有機肥料的植纖餐盒等，更多永續創新的包裝相關產品，將在南港展覽1館4樓的台北國際包裝工業展展出。

為期四天的台北國際食品系列展將規劃「有機食品區」、「創新趨勢論壇」、「樂活有機日」、「食境導覽」、產品發表會等精彩周邊活動，千萬別錯過食品產業的年度盛會!

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入場規定：●6月14至16日僅供專業買主參觀👉線上參觀登記現正開放中，現場憑公司名片換證入場https://www.foodtaipei.com.tw/zh-tw/news/13C665F1A8D07861/info.html●6月17日 (星期六) 開放一般民眾購買門票入場(每張NT$300元)