住宿式機構5/1起取消定期快篩 2類維持至5月底

疫情指揮中心宣布，5月1日起取消住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家定期快篩措施；一般護理之家及老人福利機構服務對象定期篩檢措施維持至5月31日止。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞今天在終場記者會宣布，調整住宿式照顧機構定期執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費快篩措施，5月1日起取消住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家定期快篩措施，以有症狀時進行快篩。

但一般護理之家及老人福利機構的服務對象仍維持快篩頻率為每週一次，未滿2歲免篩，定期篩檢措施至今年5月31日止，服務對象有症狀時也進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，檢驗出陽性須即時接受口服抗病毒藥物治療個案，由專責醫療院所視訊診療，並依指引協助個案進行隔離或治療。

羅一鈞說，工作人員有症狀時也可進行快篩；另外，機構認為有必要時，如有接觸史、群聚等，也可提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

羅一鈞說明，考量國內COVID-19疫情穩定可控，機構篩檢、防疫管制將逐漸鬆綁，經持續滾動檢視疫情狀況及各類住宿式照顧機構住民陽性率趨勢，放寬部分陽性率已穩定下降住宿式照顧機構定期篩檢頻率措施。

基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，一般護理之家及老人福利機構因住民陽性率尚未明顯下降，仍在0.4%至0.6%，定期篩檢措施再延長執行至5月31日止，公費試劑將陸續寄出。