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買洗脫烘「最後又買乾衣機的人多嗎」？ 過來人吐真心建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友猶豫是否要買具有烘衣功能的洗衣機。 示意圖／ingimage
一名網友猶豫是否要買具有烘衣功能的洗衣機。 示意圖／ingimage

台灣氣候潮濕，北台灣又更容易下雨，許多民眾都很煩惱衣服晾不乾。然而，一名網友在網路上發文，表示自己想購買新的洗衣機，但猶豫要選擇洗脫烘還是分開的乾衣機，貼文曝光後也掀起討論。

昨（26）日一名網友在PTT上以「買洗脫烘，最後又買乾衣機的多嗎？」為題發文，原PO透露家裡要換洗衣機，而原來的洗衣機沒有烘衣功能，家裡也沒有乾衣機，但因為最近時常加班，都會錯過洗衣服的時間才回到家，變成要自己單獨洗，又因為沒地方晾，所以只能拿去外面烘乾。

原PO坦言長輩認為使用率不高，暫時不同意再購入一台乾衣機，「因為我家也只能堆疊擺放，沒其他空間了，似乎就要先考慮有出堆疊的品牌，所以想詢問買了洗脫烘最後還是買了乾衣機的人多嗎？會建議我現在就先買洗脫就好嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我們家人口少，覺得洗脫烘很棒耶，出門前設定好，回家可以直接收衣櫃」、「我買了日製的洗脫烘後，美製的乾衣機就送人了，要移衣服實在太麻煩了」、「洗脫烘才方便，洗烘分開的話，洗到一半有事情要離開，還要等忙完回來才能換烘衣，時程又拖更久」。

也有網友提到，「洗脫烘的烘乾終究是附加功能，多打聽一點就知道完全比不過獨立乾衣機」、「獨立乾衣的還是比較好吧」、「我如果空間夠會想分開買，因為我還是會晾衣服，要烘的洗完放乾衣機，然後洗脫烘繼續洗衣服」、「會跟家人時間合不上，加上又要天天洗的人，覺得堆疊式洗＋乾應該比較適合，想烘就烘、想曬就曬」。

PTT

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