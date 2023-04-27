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COVID-19新變種「大角星」出現本土病例 皆非重症

中央社／ 台北27日電

疫情指揮中心今天公布，上週COVID-19確診中重症平均日增99例、13人死亡；台灣首次驗出2例新變異株Arcturus「大角星」本土個案，都有慢性病史，但都不屬於重症病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，3月29日起不再每天提供確診及死亡統計數，改成以週為單位，分析疫情監測5指標，於每週一次的中央流行疫情指揮中心例行記者會說明。

指揮中心今天公布，據統計，4月21日至27日中重症及併發症每天平均病例數99例，與前一週平均每天新增93例相比，呈現微升約6%狀況；另外，平均每天新增13人死亡，與前一週平均數13例持平，其中98%有慢性病史、74%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。

歷經960場記者會，中央流行疫情指揮中心今天舉行最終場記者會，指揮中心發言人羅一鈞今天下午說明，綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點。

上週新增檢出151例Omicron亞型變異株。其中107例本土個案分別為67例BA.2.75、26例XBB（含18例XBB.1.5、6例XBB.1.9、2例XBB.1.16）、8例BQ.1、6例BA.5。近4週監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75 （61%），其次為XBB（25%）及BQ.1（7%），須持續密切觀察。

羅一鈞說，台灣首次驗出2例新變異株Arcturus「大角星」本土個案，其中1名是北部70多歲女性，本身有高血壓、癌症病史，3月30日開始咳嗽，隔天出現疑似肺炎症狀，就醫安排住院，期間曾使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療；另1名個案是80多歲女性，本身有慢性肺病，屬於輕症個案。

羅一鈞說，初步資料及世界衛生組織（WHO）分析顯示，新變異株Arcturus「大角星」傳播力增加，但沒有造成重症、住院比例增加，風險等級沒有調整，但仍須要關注現有Omicron變異株趨勢變化，仍持續監測。

疫情 記者會 羅一鈞

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