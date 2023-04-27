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家電添加塑膠再生料處理費享85折 估每年減碳近5000噸

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署規畫以塑膠循環為目標，若購置家電用使用再生塑膠，可享有「綠色費率」。聯合報系資料照
環保署規畫以塑膠循環為目標，若購置家電用使用再生塑膠，可享有「綠色費率」。聯合報系資料照

為鼓勵產品繳費責任業者朝物料循環再利用方向設計，環保署今年7月1日起針對電子電器類電視機、冷暖氣機、洗衣機、電冰箱、電風扇，以及資訊物品類可攜式電腦、主機、顯示器、印表機、鍵盤等物品，只要在產品中添加25%以上塑膠再生料，經審查符合條件者，徵收費率將給予85折的優惠，預估每年減少1700噸原生塑膠使用、每年減碳4600噸。

根據統計，環保署針對逾1500多家電子產品業者徵收清除處理費。環保署資源回收基管會執秘王嶽斌表示，因應淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫，先期規畫以塑膠循環為目標，只要在電子產品中添加25%以上塑膠再生料的業者，經驗證過即可享有85折的回收清除處理費，盼業者製造或輸入相關物料循環的電子產品，落實資源循環與二次料經濟效益。

王嶽斌表示，若有15％電子產品使用25％再生粒料，預估年減1700噸塑膠使用；電子產品每公斤塑膠原生料碳排量約為再生料的5倍以上，也將產生客觀的減碳效益；王提醒，責任業者於今年7月1日起製造、輸入電子電器及資訊物品類相關責任物，符合前開資格者，可依調整後的綠色費率，申報繳納回收清除處理費。

王嶽斌表示，此政策將於推行2年後視推動狀況，再提出後續階段鼓勵措施；另外，既有已實施的環保標章產品則持續享有95折徵收費的優惠，以超過27吋的液晶電視為例，原本回收清除處理費每台373元，若為環保標章物品每台355元，若採合規塑膠再生料物品為每台318元，若同時符合環保標章、添加塑膠再生料達標，則擇優適用85折。

保署規畫以塑膠循環為目標，若購置家電用使用再生塑膠，可享有「綠色費率」。聯合報系資料照
保署規畫以塑膠循環為目標，若購置家電用使用再生塑膠，可享有「綠色費率」。聯合報系資料照
保署規畫以塑膠循環為目標，若購置家電用使用再生塑膠，可享有「綠色費率」。聯合報系資料照
保署規畫以塑膠循環為目標，若購置家電用使用再生塑膠，可享有「綠色費率」。聯合報系資料照

環保署 減碳 冰箱

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