韓團「少女時代」美腿擔當最愛的夏日百搭鞋！度假上班都能穿，美型時尚又舒適

有追韓劇的請舉手！K-POP天團「少女時代」美腿擔當、大勢韓劇《說出你的願望》女主角秀英，近日與韓國FitFlop合作，在IG曬出一系列美照傳授夏日穿搭攻略。秀英甜帥滿分的個性穿搭、神級身材比例，搭配清新的夏日氛圍，讓FitFlop美型舒適鞋瞬間引爆話題，成為今夏最具代表性的鞋款。

FitFlop來自英國，專利人體工學的科技中底設計，訴求「行走一整天也愉悅舒適」，時尚好搭兼具久站久走的實穿機能，讓FitFlop在全球市場擄獲許多忠誠顧客，不少名人都是品牌忠實粉絲。亞洲夏天炎熱潮濕，都會女性通勤上班、出外旅行更少不了一雙「好穿又好看」的涼鞋，趕快跟上秀英歐膩的腳步，掌握夏日時尚密碼！

FitFlop F-MODE全皮革厚底涼鞋，擁有厚底、輕盈、舒適3大元素。 圖／FitFlop 提供

【夏日時尚密碼1】「可鹽可甜」全皮革厚底涼鞋

夾腳涼鞋是夏天鞋櫃必備單品，但要怎麼穿才能時髦又舒適？FitFlop F-MODE全皮革厚底涼鞋是妳最佳解答，擁有厚底、輕盈、舒適3大元素，全新進化的三密度中底，採用舒適的厚底人體工學專利科技，穿在腳上輕盈得超乎想像！質感皮革鞋面展現輕奢氣質，厚底設計讓腿部線條的視覺比例變得更修長延伸，無論搭配裙裝或褲裝都能成為視覺焦點！柔軟皮革鞋面與撞色皮底兼顧舒適和時尚感。一穿上自帶愜意的夏日風采，人沒出國心就開始度假了！

FitFlop GRACIE系列圓扣夾腳涼鞋，展現優雅幹練氣質。 圖／FitFlop 提供

【夏日時尚密碼2】「中性酷帥」圓扣夾腳涼鞋

想和秀英一樣展現優雅幹練的氣質嗎？FitFlop夾腳涼鞋除了厚底款，還有簡約優雅的平底涼鞋。GRACIE系列獨特的隱藏中底，能有效支撐足弓，降低平底鞋的不適感，鞋面上的環形裝飾更顯都會與精緻，秀英歐膩搭配一席時髦的西裝背心和寬褲展現都會風格的俐落感，休閒涼鞋也可以穿得很有個性！

FitFlop圓扣皮革涼鞋，百搭舒適還能自帶高級感。 圖／FitFlop 提供

【夏日時尚密碼3】「簡約風尚」圓扣皮革涼鞋

如果需要一雙簡約又百搭的涼鞋，輕鬆優雅一套就走，那這款珊瑚橘色圓扣皮革涼鞋請列入第一首選！明亮的色調、經典簡約的設計，加上專利科技中底提供絕佳的足弓支撐，百搭又舒服還能自帶高級感。搭配白色洋裝簡直是神仙配色，另外有棕色與午夜藍鞋款可供選擇，讓人真想直接包色全部帶走！

FitFlop雙帶鍊飾涼鞋俏皮可愛，專利中底科技極度輕盈、舒適又好走。 圖／FitFlop 提供

【夏日時尚密碼4】「休閒俏麗」雙帶鍊飾涼鞋

俏皮可愛的雙帶涼鞋，露出的腳背肌膚視覺上延伸腿部線條，又能感受夏日清爽感，展現不同的時尚Look！專利中底科技極度輕盈、舒適又好走。皮革鍊飾營造優雅細節，無論搭配夏季短褲或是輕盈裙裝，都能妝點出夏日的俏皮活力。而且一套就走，超級方便！

FitFlop編織涼鞋將時尚質感拉好拉滿。 圖／FitFlop 提供

【夏日時尚密碼5】「精緻時髦」皮革編織涼鞋

每個人衣櫃都會有的牛仔褲，搭配編織涼鞋，除了將休閒風質感拉好拉滿，更是日常中的時尚重點配件。FitFlop海沫藍編織涼鞋從鞋面到鞋底都呈現清爽淡藍色，為夏日盛暑透出一股清涼感，獨家iQushion™智慧彈力中底與微氣孔科技鞋底，給足底一整日的輕鬆，絕對能征服「涼鞋控」的心！

FitFlop母親節「讓愛傳遞」，穿對好鞋內外都美

美型舒適、細節滿滿的FitFlop美鞋哪裡買？不用飛韓國，實穿又時尚的美鞋已登陸台灣，喜歡的朋友可以到全台FitFlop專櫃門市和官網fitflop.tw選購。在這溫馨五月，FitFlop也與心路基金會攜手做公益，即日起至5/14，凡購買任一雙F-MODE系列厚底鞋，FitFlop就為您送出「心路基金會」身心障礙庇護工場「讓愛傳遞」兩入手工皂禮盒。

母親節期間FitFlop夏日新款全面85折，除了享有鞋款優惠，也和FitFlop一起讓愛傳遞，把感恩媽咪的心無限延伸，讓我們內外都美、散發光芒，走在路上都是美型舒適表率！