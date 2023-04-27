5種原因會禿頭 醫師提醒勿因貪便宜就出國植髮

髮際線稀疏影響外在自信，不分男女都相當困擾，土耳其因為植髮價格便宜，吸引外國客前往植髮。樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋指出，遺傳、年齡、疾病、雄性禿及免疫力不足都會造成禿頭，注意日常生活作息與頭皮清潔保養才是預防之道，如果因為便宜就出國植髮，萬一發生醫療糾紛，恐面臨投訴無門的風險。

高雄1名35歲的女性上班族，去年發現自己掉髮越來越嚴重，分髮線的寬度越來越明顯，髮際線越來越空洞還逐漸向後退，讓她越來越困擾，也對自己沒自信。她前往頭皮門診就醫後，進行兩周一次的頭皮調理，減少頭皮出油問題，再加入雷射療程，3個多月後，髮際線終於長出一些幼毛，讓她擺脫落髮的焦慮。

張祺璋說，女子就醫診療時發現落髮之外，還伴隨身體疲憊、生理周期不正常、胃口不佳及熬夜等問題，因此，除了每2周進行1次頭皮調理改善出油問題，也加入3、4個月的雷射療程，同時建議飲食上提高優質蛋白攝取，少糖、少麩質和少咖啡，早睡減少熬夜，以提高身體的營養吸收及強化免疫，目前髮際線已經長出了一些幼毛，頭髮分線也縮小了，讓她擺脫落髮的焦慮。

張祺璋說，髮際線稀疏的原因，若是常見的遺傳或天生，可接受植髮來解決，其次是年齡的影響，不論男女在50歲過後，因毛囊退化而引起，此外就是疾病、不當減重或免疫力出問題引起，如甲亢患者、乾癬症患者、脂漏性皮膚炎、身體發炎及自體免疫有問題者，都可能造成髮際線稀疏。

張祺璋建議，民眾應提早保養毛囊，保持正常的生活作息、注意頭皮平時的清潔保養，有出現異常落髮情形時及早就醫，以釐清原因、尋求正確治療之道。

據了解，外國客會到土耳其植髮的原因，除了便宜，當地診所也提供一條龍的服務，套裝行程包括航班、接送、住宿、甚至觀光，從土耳其城市返回西歐或美國的班機上，常有剛完成植髮，頭上還有繃帶的乘客，西班牙電影「玩命光頭」就是以去土耳其植髮為主軸而展開劇情。