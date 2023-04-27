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屏基引進雷射痔瘡消融手術 恢復期短改善生活品質

中央社／ 屏東縣27日電

醫療科技不斷進步，屏東基督教醫院近期引進微創雷射痔瘡消融手術，不僅手術時間短、住院日短、傷口疼痛低，協助民眾可很快回職場，不耽誤工作，也改善生活品質。

屏東基督教醫院發布新聞稿指出，痔瘡因為位置尷尬而使人諱疾忌醫，長時間久坐、久站、負重的工作人員，以及水分及纖維攝取不足、作息不正常、喜好辛辣口味的民眾都是痔瘡好發族群；近期引進的雷射痔瘡消融手術，適合除出血外，排便時痔瘡會脫垂出肛門的第2度至第3度內痔的患者，整個手術只要30至40分鐘。

屏基大腸直腸科主治醫師劉家成表示，當民眾發現自己肛門出血或肛門邊有硬塊及疼痛時，多半直覺認定是痔瘡而自行購買藥膏或置之不理，有些還會尋求民間偏方處理，往往要到排便出血頻率增加造成貧血、如坐針氈的地步才肯到門診就醫。

劉家成提及，傳統痔瘡切除手術必須住院3至7天，且有7至14天的疼痛期，出院後還必須每天溫水坐浴3至4次，完全復原至少需要1個月，打亂患者生活步調，讓忙碌現代人望之卻步，只好一再忍耐。

劉家成強調，雷射痔瘡消融手術利用雷射熱能汽化消融供應痔瘡組織血流的血管，致使痔瘡組織逐漸萎縮，術後疼痛減輕，傷口更僅有針孔大小、癒合快、解便順利，只要2至3天患者就可出院恢復上班。

屏基提醒，肛門保健須知要少吃刺激性食物，多吃蔬菜水果；多做肛門放鬆及收縮運動，避免久坐、久站、久蹲；如廁後，不要做無謂逗留；便後宜用溫水清洗肛門，避免用力擦拭肛門；已有痔瘡的患者可以利用溫水坐浴，在大臉盆或浴缸裡盛裝溫水後，坐入盆內約10分鐘，促進肛門周圍血液循環。

另外，造成排便出血的原因很多，可能是痔瘡、消化道出血，甚至是大腸癌，如果持續出血就應就醫，別忽視身體症狀帶來的警訊。

痔瘡 手術 患者

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