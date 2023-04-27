綠委嫌疫後高雄航線恢復不夠快 王國材：加速推進

高雄機場航班原有37條，疫後至今年第一季恢復到16條，預計今年10月航點再增到19個航點，但立委許智傑、李昆澤及賴瑞隆等覺得速度太慢，許智傑除希望加速增加航點外，也向交通部長王國材喊話，盼高雄能成為轉機點，甚或未來直飛美國。

立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，交通部民航局簡報高雄國際機場概況，指今年1到3月高雄航線已恢復飛航16個航點，平均每周120班、載客3.3萬人、載客率71％。預計至今年10月航點恢復至19個，航班數將恢復到58％，不過在場立委都嫌恢復速度不夠快。

交通委員會召委許智傑說，過去他曾問過交通部長王國材，高雄直飛布拉格可不可能？當時部長說「不可能」，但今年7月18日，高雄就將直飛布拉格了，因此他建議，民航局要持續規畫增加航班，未來甚至直飛美國，透過轉機等方式引入國外觀光客。

賴瑞隆表示，高雄機場新航廈應比照桃機第三航廈速度推進；此外日韓及東南亞等線，應多開闢航班從高雄進出，不要讓高雄人到桃園才能搭機。立委李昆澤希望今年6月高雄國際旅展登場時，交通部能邀東南亞、東北亞等官方、旅遊業者來高雄踩線，並設計套裝旅遊路線，促進高雄觀光發展。

交通部長王國材表示，高雄受限於機場跑道長度不足，因此無法飛長程線，未來有機會再來執行。另高雄新航廈預計2033年完成，此事會加速回應外界期待。