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台灣設計師品牌入駐NOKE忠泰樂生活 本周試營運開賣！
近日北台灣最具話題的風格去處，莫過於大直的「NOKE忠泰樂生活」。除了豐富的各式生活提案，最別值得一提的是：知名台灣設計師品牌APUJAN也宣布，將在NOKE忠泰樂生活中開設品牌首個直營門市，除象徵品牌10年有成，更帶來先前二月時在倫敦時裝周發表的最新一季服裝「遙遠的另一端」。
宛如「服裝偵探」的台灣設計師品牌APUJAN，過往連續20季登上倫敦時裝周，設計師詹朴並和多方合作，無論是為職棒樂天桃猿隊設計球場、球衣、整體形象視覺，並曾陸續為雲門舞集設計舞衣、替本土航空公司長榮航空推出機上巿，又或是為吳寶春麥方店、郭元益打造全新制服，跨界合作領域多元。
為了即將開始試營運的NOKE忠泰樂生活首間APUJAN品牌專賣店，品牌並推出獨家商品，將包含黑色印花針織背心、獨家數位印花長袖襯衫連身裙...並預告將在五月初舉辦實體媒體活動，如果想搶先直擊？亦可親臨NOKE忠泰樂生活的APUJAN專賣店，地址為：樂群三路200號一樓。原營業時間為下午一點開始，唯試營運頭三日：4月29（六）、30（日）與5月1日（一），則將調整為早上11點開始營業。
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