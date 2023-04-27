台灣設計師品牌入駐NOKE忠泰樂生活 本周試營運開賣！

近日北台灣最具話題的風格去處，莫過於大直的「NOKE忠泰樂生活」。除了豐富的各式生活提案，最別值得一提的是：知名台灣設計師品牌APUJAN也宣布，將在NOKE忠泰樂生活中開設品牌首個直營門市，除象徵品牌10年有成，更帶來先前二月時在倫敦時裝周發表的最新一季服裝「遙遠的另一端」。

宛如「服裝偵探」的台灣設計師品牌APUJAN，過往連續20季登上倫敦時裝周，設計師詹朴並和多方合作，無論是為職棒樂天桃猿隊設計球場、球衣、整體形象視覺，並曾陸續為雲門舞集設計舞衣、替本土航空公司長榮航空推出機上巿，又或是為吳寶春麥方店、郭元益打造全新制服，跨界合作領域多元。