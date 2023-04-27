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不只賣維他命！理科太太又賣養髮液 60天不滿意可退貨
之前賣維他命賣出好成績的理科太太，這回又有新產品了，她加入美國新興生技公司Revela，打出邀請美國生物、醫學博士共同合作，推出intress盈翠絲活化髮根養髮液，強調針對亞洲氣候推出專屬配方，搭配頭皮養護分子，還主打承諾購買特定方案的消費者，只要使用滿60天後，未觀察到變化即可全額退費。
身為知名YouTuber的理科太太，以其專業科學知識，吸引不少人，雖然之前與先生離婚新聞炒得沸沸揚揚，但還是有不少死忠者，這次又推出活化髮根養髮液，其中有ProCelinyl™ 絲若濃養髮分子，之前相關產品在美國推出後，一年就賣超過5萬瓶，此次在台灣正式推出。
該產品強調有許多博士、醫生共同研發，從分子資料庫中找出可能有效的分子，從中發現出絲若濃，可以活絡髮根，還添加了葉酸、泛酸、生物素、咖啡因、肌醇等成分，各種性別、膚質、髮質、染燙後、敏弱肌皆可使用。
使用時，只要在洗完頭皮後，取養髮液滴在頭皮分線處，輕拍吸收完成，不用再次洗頭，只要在4月28日起完成購買，多入組最低6折，最低單瓶1,480元。
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