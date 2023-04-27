6月初典型梅雨機會較高 彭啟明：今年沒有很樂觀的條件
5月進入梅雨季，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，從最新預報指標來看，要出現很典型的梅雨鋒面機會不高，5-6月氣候預報仍呈現雨量有正常到偏少的趨勢。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年的梅雨動態，整體來說沒有很大樂觀的條件。
天氣風險公司說，南部今年的雨量真的很少，上一波最強春雨也幾乎下不進南部，接下來就要進入梅雨季了。典型的梅雨鋒面，通常需要三個條件，一是滯留性的鋒面結構，通常環境上有較明顯的南北風對峙。二、有利對流發展的垂直環境，三、西南季風配合帶來足夠水氣。
什麼時候才有可能出現帶來大量降雨（包括南部）的典型梅雨鋒面？天氣風險公司說，5月有鋒面建立的趨勢，不過西南季風水氣方面還沒到位。6月上旬（6月1日至10日）目前判斷此時段出現典型梅雨鋒面的機會較高。6月中下旬（6月11日至27日）環境較不利梅雨鋒面發展。6月底到7月初（6月28日至7月5日）預估梅雨鋒面可能較為接近台灣。
天氣風險公司指出，從最新預報指標來看，要出現很典型的梅雨鋒面機會不高，5-6月氣候預報仍呈現雨量有正常到偏少的趨勢。不過接下來進入汛期後，就算不是典型的梅雨鋒面，在午後熱對流或普通鋒面影響時，也有強降雨或雷擊的機率，仍要留意短期的天氣預報、防患未然，同時南部地區仍需要節水。
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