快訊

高端EUA審查外洩調查出爐 衛福部把責任全推給網紅？

一場大火燒了調查局最大辦公室 更燒出內控內稽大問題

陳致中將入獄、黃睿靚緩刑原因…媳婦難拒婆婆要求 她也曝光吳淑珍當下慫恿說詞

6月初典型梅雨機會較高 彭啟明：今年沒有很樂觀的條件

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
預估6月初典型梅雨機會較高。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
預估6月初典型梅雨機會較高。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

5月進入梅雨季，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，從最新預報指標來看，要出現很典型的梅雨鋒面機會不高，5-6月氣候預報仍呈現雨量有正常到偏少的趨勢。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年的梅雨動態，整體來說沒有很大樂觀的條件。

天氣風險公司說，南部今年的雨量真的很少，上一波最強春雨也幾乎下不進南部，接下來就要進入梅雨季了。典型的梅雨鋒面，通常需要三個條件，一是滯留性的鋒面結構，通常環境上有較明顯的南北風對峙。二、有利對流發展的垂直環境，三、西南季風配合帶來足夠水氣。

什麼時候才有可能出現帶來大量降雨（包括南部）的典型梅雨鋒面？天氣風險公司說，5月有鋒面建立的趨勢，不過西南季風水氣方面還沒到位。6月上旬（6月1日至10日）目前判斷此時段出現典型梅雨鋒面的機會較高。6月中下旬（6月11日至27日）環境較不利梅雨鋒面發展。6月底到7月初（6月28日至7月5日）預估梅雨鋒面可能較為接近台灣。

天氣風險公司指出，從最新預報指標來看，要出現很典型的梅雨鋒面機會不高，5-6月氣候預報仍呈現雨量有正常到偏少的趨勢。不過接下來進入汛期後，就算不是典型的梅雨鋒面，在午後熱對流或普通鋒面影響時，也有強降雨或雷擊的機率，仍要留意短期的天氣預報、防患未然，同時南部地區仍需要節水。

南部今年雨量少，上一波最強春雨也幾乎下不進南部，接下來就要進入梅雨季了。本報資料照片
南部今年雨量少，上一波最強春雨也幾乎下不進南部，接下來就要進入梅雨季了。本報資料照片

梅雨

延伸閱讀

台南「雷聲大雨點小」民眾盼嘸春雨 天氣預報不準？彭啟明揭原因

台南被遺忘了？ 近期最有威力的一波春雨 彭啟明指可惜「這裡」空掉了

中部發紫 南台灣慘白「一滴都沒下」 彭啟明：南部是下半天

境外汙染有好轉 彭啟明：建議外出做這動作

相關新聞

哪些農產品可能受到大陸進口影響？ 農委會指這原因暫不公開

中國大陸4月12日起對我國展開貿易壁壘調查，農委會將產品分為三類，盤點受影響相關的項目一共有1066項，可能受影響的超過...

台鐵386列次大改點 10萬本時刻表「印錯」出包

台鐵26日起調整時刻表，386列次列車時刻異動，台鐵局印製10萬本冊本式時刻表，25日起在各大車站提供旅客免費索取，但有...

健保將檢討800項指示用藥 石崇良：兒童用藥優先保留

衛福部昨上午召開全民健康保險會，邀請健保署就藥費管控策略進行檢討，而111年度國內藥價占健保總額約800多億，當中20億...

入境日本免疫苗證明可望提前 林氏璧解讀是這原因

前台大感染科醫師林氏璧（本名孔祥琪）在臉書「日本自助旅遊中毒者」發文，入境日本免驗疫苗接種證明，擬提前到4月29日開始，...

最新雞蛋產銷資訊曝光 產蛋雞略增10萬隻、產蛋量持平

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3083萬隻，比上周微增10萬隻；但雞蛋日產量仍維持11萬2000箱（每箱20...

周六晚變天 周日氣溫跌幅10度 吳聖宇：梅雨鋒可能拖到5月下旬

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，受到東北季風增強以及雲雨帶通過降雨的影響，昨天北部、東半部很有冬季的感覺，台灣南北之間溫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦