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中華郵政因應電商趨勢 「國際e小包」5／1起增寄俄羅斯

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政今宣布，5月1日開辦俄羅斯國際e小包(ePacket)業務。本報資料照片
中華郵政今宣布，5月1日開辦俄羅斯國際e小包(ePacket)業務。本報資料照片

疫情帶動電商消費趨勢，中華郵政今宣布，5月1日開辦俄羅斯國際e小包(ePacket)業務，資費較國際航空掛號小包及國際快捷低廉，且可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態，專用發遞單可洽各地郵局營業窗口索取，或至中華郵政全球資訊網「EZPost線上交寄」預先登錄資料列印。

中華郵政表示，配合跨境電商發展趨勢，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品更多元選擇，繼與日本、越南、新加坡、印尼、泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、德國、法國、英國、以色列、挪威、波蘭、丹麥、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、荷蘭、香港及立陶宛等合計21國/地區郵政合作開辦後，5月1日擴大服務範圍，續開辦俄羅斯國際e小包。

中華郵政提醒，國際e小包雖屬平常函件，仍可於網路追蹤遞送狀態，且按址投遞無須簽收，但不提供書面查詢及補償，民眾可依需求選擇最適方式交寄。

中華郵政 馬來西亞 電商

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