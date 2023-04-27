快訊

高端EUA審查外洩調查出爐 衛福部把責任全推給網紅？

一場大火燒了調查局最大辦公室 更燒出內控內稽大問題

陳致中將入獄、黃睿靚緩刑原因…媳婦難拒婆婆要求 她也曝光吳淑珍當下慫恿說詞

老婦左手無法舉起肩部長年疼痛 檢查發現旋轉肌袖破裂

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
針對旋轉肌袖破裂的治療，羅浩儒醫師建議可接受肩關節鏡手術，有傷口小、恢復快的優點。圖／大千健康醫療體系提供
針對旋轉肌袖破裂的治療，羅浩儒醫師建議可接受肩關節鏡手術，有傷口小、恢復快的優點。圖／大千健康醫療體系提供

苗栗縣75歲的李姓老婦人多年來一直深受肩部疼痛及左手無法上舉之苦，平日都只服用止痛藥緩解，但近一年來疼痛加劇，就醫檢查發現，因肩部退化導致旋轉肌袖破裂。醫師建議她接受肩關節鏡修補旋轉肌袖手術，術後搭配復健治療，現在不僅肩部疼痛得到顯著緩解，手臂也能輕鬆抬舉。

大千健康醫療體系後龍診所骨科醫師羅浩儒表示，肩關節疼痛原因除了因關節沾黏造成的五十肩之外，另一種則是旋轉肌袖破裂，導致的原因很多，包括發炎、退化、運動傷害、肩動作重複過多的工作等，造成旋轉肌磨損和負重；旋轉肌破裂的大小會隨時間變大，疼痛感也會加劇，因此肩膀無力、手抬高的角度變小，甚至無法抬起手都是常見症狀。

他指出，針對旋轉肌袖破裂的治療，建議可透過肩關節鏡手術，對旋轉肌袖進行精細修補，這種手術有傷口小、恢復快的優點，同時可適用於治療多種肩部疾病，例如肩關節滑囊炎、肩峰撞擊綜合症、肩關節不穩定等。雖然這些疾病較常發生在中老年人身上，但年輕人如果肩膀受傷或運動傷害也會出現上述問題。

羅浩儒表示，旋轉肌袖破裂除了疼痛難耐之外，對病人的生活也影響甚大，因此如果出現相關症狀時，務必要及早就醫治療，才能把握黃金治療時機，擺脫疼痛人生。

李姓老婦因肩部退化導致旋轉肌袖破裂（紅圈箭頭處），左手無法舉起。圖／大千健康醫療體系提供
李姓老婦因肩部退化導致旋轉肌袖破裂（紅圈箭頭處），左手無法舉起。圖／大千健康醫療體系提供
羅浩儒醫師表示，旋轉肌袖破裂原因很多，退化或運動傷害都是造成的原因。圖／大千健康醫療體系提供
羅浩儒醫師表示，旋轉肌袖破裂原因很多，退化或運動傷害都是造成的原因。圖／大千健康醫療體系提供

運動傷害 手術 醫師

延伸閱讀

長時間久坐久站當心痔瘡！屏基引進痔瘡手術新法

影／洗頭手舉不起來 如廁擦不到屁股 肩關節擴張術解決冰凍肩

MLB／張育成將進行鉤骨移除手術 保持樂觀心情

9成「濕耳垢」患者有狐臭 小三女童飽受異味困擾遭霸凌

相關新聞

哪些農產品可能受到大陸進口影響？ 農委會指這原因暫不公開

中國大陸4月12日起對我國展開貿易壁壘調查，農委會將產品分為三類，盤點受影響相關的項目一共有1066項，可能受影響的超過...

台鐵386列次大改點 10萬本時刻表「印錯」出包

台鐵26日起調整時刻表，386列次列車時刻異動，台鐵局印製10萬本冊本式時刻表，25日起在各大車站提供旅客免費索取，但有...

健保將檢討800項指示用藥 石崇良：兒童用藥優先保留

衛福部昨上午召開全民健康保險會，邀請健保署就藥費管控策略進行檢討，而111年度國內藥價占健保總額約800多億，當中20億...

入境日本免疫苗證明可望提前 林氏璧解讀是這原因

前台大感染科醫師林氏璧（本名孔祥琪）在臉書「日本自助旅遊中毒者」發文，入境日本免驗疫苗接種證明，擬提前到4月29日開始，...

最新雞蛋產銷資訊曝光 產蛋雞略增10萬隻、產蛋量持平

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3083萬隻，比上周微增10萬隻；但雞蛋日產量仍維持11萬2000箱（每箱20...

周六晚變天 周日氣溫跌幅10度 吳聖宇：梅雨鋒可能拖到5月下旬

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，受到東北季風增強以及雲雨帶通過降雨的影響，昨天北部、東半部很有冬季的感覺，台灣南北之間溫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦