老婦左手無法舉起肩部長年疼痛 檢查發現旋轉肌袖破裂

苗栗縣75歲的李姓老婦人多年來一直深受肩部疼痛及左手無法上舉之苦，平日都只服用止痛藥緩解，但近一年來疼痛加劇，就醫檢查發現，因肩部退化導致旋轉肌袖破裂。醫師建議她接受肩關節鏡修補旋轉肌袖手術，術後搭配復健治療，現在不僅肩部疼痛得到顯著緩解，手臂也能輕鬆抬舉。

大千健康醫療體系後龍診所骨科醫師羅浩儒表示，肩關節疼痛原因除了因關節沾黏造成的五十肩之外，另一種則是旋轉肌袖破裂，導致的原因很多，包括發炎、退化、運動傷害、肩動作重複過多的工作等，造成旋轉肌磨損和負重；旋轉肌破裂的大小會隨時間變大，疼痛感也會加劇，因此肩膀無力、手抬高的角度變小，甚至無法抬起手都是常見症狀。

他指出，針對旋轉肌袖破裂的治療，建議可透過肩關節鏡手術，對旋轉肌袖進行精細修補，這種手術有傷口小、恢復快的優點，同時可適用於治療多種肩部疾病，例如肩關節滑囊炎、肩峰撞擊綜合症、肩關節不穩定等。雖然這些疾病較常發生在中老年人身上，但年輕人如果肩膀受傷或運動傷害也會出現上述問題。