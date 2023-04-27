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長時間久坐久站當心痔瘡！屏基引進痔瘡手術新法

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
痔瘡是許多人的困擾，但因位置尷尬使人諱疾忌醫，屏基指出，長時間久坐、久站、負重的工作人員、水分及纖維攝取不足以及作息不正常、喜好辛辣的人都是痔瘡的好發族群。圖／屏基提供
痔瘡是許多人的困擾，但因位置尷尬使人諱疾忌醫，屏基指出，長時間久坐、久站、負重的工作人員、水分及纖維攝取不足以及作息不正常、喜好辛辣的人都是痔瘡的好發族群。圖／屏基提供

醫療日益革新，令許多人畏懼痔瘡手術，現在有新方法「微創雷射痔瘡消融手術」，屏東基督教醫院大腸直腸外科指出，近期進行多起雷射痔瘡消融手術，民眾術後滿意度高，生活品質也改善。手術時間短、住院日短、疼痛度及傷口都比傳統切除手術小許多，民眾可很快回到職場。

民間常說十人九痔，痔瘡是許多人的困擾，但因位置尷尬使人諱疾忌醫，長時間久坐、久站、負重的工作人員、水分及纖維攝取不足以及作息不正常、喜好辛辣的人都是痔瘡的好發族群，像是公車、計程車司機、專櫃小姐、搬運工，另外婦女也會因懷孕子宮變大腹部壓力增加、腸胃蠕動變慢出現便秘，增加痔瘡的發生率。

屏基大腸直腸科主治醫師劉家成指出，民眾發現肛門出血或肛門邊有硬塊及疼痛時，多半直覺認定是痔瘡而自行購買藥膏或置之不理，有些還會尋求民間偏方，往往到排便出血頻率增加造成貧血、如坐針氈的地步才肯到就醫。

劉家成說，傳統痔瘡切除手術須住院3至7天，有7至14天疼痛期，出院後須每天溫水坐浴3至4次，完全復原至少需1個月，打亂患者生活步調，讓忙碌的現代人望之卻步，只好一再忍耐。

雷射痔瘡消融手術利用雷射熱能汽化消融供應痔瘡組織血流的血管，致使痔瘡組織逐漸萎縮。術後疼痛減輕，傷口更僅有針孔大小，癒合快，解便順利，患者2到3天即可出院恢復上班，適合除出血外，排便時痔瘡會脫垂出肛門的第二度至第三度內痔的患者，手術約30至40分鐘，且只需局部麻醉或半身麻醉即可。

屏基指出，選擇雷射痔瘡消融手術的民眾以30至50歲居多，他們在乎疼痛感與是否能快速復原回到工作崗位。屏基提醒，造成排便出血的原因很多，可能是痔瘡、消化道出血甚至是大腸癌，如果持續出血就應該盡速就醫，別忽視身體症狀帶來警訊。雷射痔瘡消融手術目前為自費，健保未給付。

痔瘡 手術 患者

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