強化珍稀植物保育 和平工業區4闖環差今通過

配合我國能源轉型政策，經濟部工業局欲調整和平工業區土地使用規畫，引發當地正反意見，有村民指出，一個比台北中正區還小的地方被台泥事業塞滿，「試想台大校園蓋滿工業區，裡面學生能活嗎？」但當地村長及部落副主席則表示多數民眾支持開發；環委則要求強化植物保育及移補植計畫，本案修正後通過。

環保署今召開「和平工業區開發計畫第四次環境影響差異分析報告」專案小組第4次初審會議，開發單位為經濟部工業局。工業局說，花蓮秀蓮鄉和平地區於1984年因應國內水泥需求量增加，規畫於當地設立水泥專業區，迄今已辦理3次通盤檢討。

工業局表示，此次變更項目包將和平電廠附近綠地變更為特種工業區、和平電廠西邊環保設施用地變更為特種工業區、和平工業區北邊甲種工業區變更為環保設施用地、鄰近住宅區的特種工業區變更為綠地，另將17筆住宅用地變更為綠地，變更後全區用地面積仍維持486.73公頃。

工業局表示，變更後有利推動政府再生能源政策及2050淨零碳排目標，利用東部地形優勢發展海洋溫差發電及深層海水關聯產業，提升當地經濟及地方創生，並提倡資源循環零廢棄目標，將既有垃圾掩埋場活化及循環利用，另住宅區與鄰避設施如墓地、變電所、停車場等之間也有綠地隔離，提升民眾生活品質。

當地部落副主席表示，歡迎優秀廠商在當地投入綠色能源發展，該土地靠近海邊，投入海洋發展對部落來說是個全新改變，也是對環境衝擊最小的能源政策，大家都很期待，不管是對部落發展、就業機會、新能源教育認知等都很正向；和平村長說，多數村民支持本計畫，可以活絡土地及海邊發展，創造村民就業機會。

但一名和平村民楊小姐表示，本環差案已歷經4次審查，她也四度來到現場發言，認為部落綠地土地面積不斷縮減，工業局還要把當地為數不多、擋下許多泥土沙塵的綠地樹木變更成特種工業區；另要把2個特種工業區土地變更成綠地還給當地，但該地設有台泥水泥廠的礦石輸送帶，若要變成綠地，認為也要移除輸送帶。

楊小姐氣憤表示，先不管和平地區既存的礦場、火力發電場等，2020年除新增台泥DAKA園區，台泥的擴廠計畫用地原是綠地，現在卻被工業局賣給台泥，還被塞滿太陽能板、汙水處理廠、事業廢棄物處理廠，周遭樹木全被砍掉；和平地區是一個台北中正區大小都不到的地方，「試想所有工業區都蓋在台大校園，裡面的學生能夠存活嗎？」

環委表示，開發單位應強化樹木移補植計畫，並於廠區空間增加植栽樹木，並釐清村民針對把綠地改為特殊工業區、住宅改為綠地的質疑，開發單位則當場承諾，會以1比2比例補植原生喬木。

經閉門會議後，環委要求，開發單位應強化珍稀植物保育計畫，評估保留芫花、台灣假黃楊等稀有植物，並補充異地復育規畫包含區域、面積、植栽數量；強化歷年生態調查資料分析，包含和平工業區開發前後的物種變化趨勢分析，並評估本次申請變更範圍不另設置出入口。