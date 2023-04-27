台灣虎航7月起全面復飛澳門 復航價單程最低只要799元

澳門特區政府宣布自4月1日起，全面開放中國、香港、台灣以及外國旅客入境防疫措施，即日起入境澳門無需出示任何新冠病毒檢測證明。台灣虎航今天（27日）宣布將於今年夏天全面復飛桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門航線，並推出單程未稅799元的復航價，歡迎民眾再次前往澳門感受宜古宜今的城市魅力。

台灣虎航表示，距離台灣僅90分鐘航程的澳門，不僅以絢爛發達的博彩娛樂為人所熟知，其以大三巴為主延伸的歷史街區，包括20多座歷史建築，更被列入世界文化遺產；漫步其中，可以感受澳門悠遠豐沛的文化氣息，深受國內外旅客的歡迎。