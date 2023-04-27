李秉穎：檢討COVID-19經驗 以因應下波未知疫情

COVID-19即將在5月1日降階，台大醫師李秉穎今天說，隨COVID-19感冒化，民眾會忘記其威脅，最重要的是檢討這次經驗，以因應未知的下一次疫情發生，同時應繼續鼓勵國產廠商研發疫苗。

歷經1197天，中央流行疫情指揮中心宣布即將在5月1日解編。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，最重要的是衛生單位應檢討這次疫情的經驗，以因應未知的下一次傳染病發生，尤其疫苗是大流行時的國安問題，台灣應繼續鼓勵國產廠商研發疫苗。

針對國產高端疫苗在疫情期間屢次引發爭議，李秉穎指出，國外也發生類似情況，但沒有台灣這麼嚴重，直接把國產疫苗打趴在地上，重點在於下一次該怎麼做，例如各黨派啟動監督機制，或是直接參與疫苗採購。

李秉穎強調，指揮中心在疫苗採購上相當積極，當時疫苗尚未進入3期臨床試驗，指揮中心就持續與各疫苗廠聯繫，評估是否安全可靠，疫苗還沒上市前各國已經在拚合約。

李秉穎認為，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）會逐漸感冒化，而不是流感化，免疫系統可以對付突變的病毒，所以會逐漸輕症化，以後就不用再去理會，明年、後年大家就會忘記COVID-19的威脅。

此外，明年總統大選，熱門人選中有2人曾當過醫師，即民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲。李秉穎直言，對於改革醫界或健保困境，就算醫師當總統，他不會有很高的期待，不相信有個醫師去從政之後可以完全改變這個制度，因為政治人物的目的是政治上的，不一定是他的本業。