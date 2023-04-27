壓力大！主婦照顧3高和身障家人 對外求援才知以前錯了

家住雲林大埤的家庭主婦許婷淯，長年在家照顧有3高的長輩、陪伴身障胞妹，苦無對策幫助他們身心轉換的她，曾數度因照顧到心力交瘁而不知如何是好，1年前接觸社區及支持團體後終於找到解方，今天還參加社區帶領員培訓，希望能幫的不只有自家人，其他家庭也能像她一樣獲得改變。

據統計，雲林縣老年人口比例逾20%，居全國第3，去年開始進入超高齡社會，因應快速老化現象，縣府積極擴點布建長青食堂、關懷據點，照顧社區長者，不過全縣的社區多達上百個，要填滿每日課程和活動安排，人力缺口相當大，加上參與者除長者也有身障族群，照顧面向不同，專業認知更顯重要。

雲林縣愛無礙協會是一支支持身心障礙族群的團體，近年投入社區服務帶領員培訓，累積已有百人成為種子教師，回到各社區設計和帶領健康促進活動，協會今年再度開課培訓20人，盼增加人員量能。

理事長楊光遠表示，該課程邀請來自高雄的講師莊育冠融合音樂、律動元素和藝術媒材設計健康促進課程，結訓後人員除可把新知帶回社區推廣，也更懂得如何協助身心障礙者融入社會，在社區自立生活。

創會長陳明瑟指出，雲林縣鮮少有單位主辦帶領員培訓，多數人得到外縣市受訓，部份還需要付費，而該會此課程完全免費，鼓勵各社區志工參加，刺激更多人投入社區服務。

一般在完訓後，個人可規畫擔任社區志工，時間彈性；支薪性質則可應徵帶領一般社區據點樂活型健促活動；另，也可以此為業並完成實習報告，進階取得失能專業人員C級認證，持續朝B級、A級更專業的方向發展。

許婷淯1年多前還是個專職的家庭主婦，後來因緣際會到大埤鄉尚義社區當志工，也接觸身障支持團體，「年近半百才開了眼界！」她說。