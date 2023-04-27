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影／洗頭手舉不起來 如廁擦不到屁股 肩關節擴張術解決冰凍肩

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田醫院骨科洪煒竣醫師以「肩關節擴張術」治療冰凍肩，幫助病患減輕疼痛和增加關節活動度。（圖非病患當事人）。圖／光田醫院提供
光田醫院骨科洪煒竣醫師以「肩關節擴張術」治療冰凍肩，幫助病患減輕疼痛和增加關節活動度。（圖非病患當事人）。圖／光田醫院提供

一名營建業工人因工作勞累肩膀偶有感覺疼痛，後來竟洗頭手舉不起來，如廁擦不到屁股，光田醫院骨科醫師洪煒評估他屬發炎期即將進入冰凍期，使用「肩關節擴張術」治療，通過在肩膀關節中注射關節擴張藥物，使肩膀周圍的結締組織得以擴張，有效減輕疼痛並增加關節活動度。

52歲的陳男從事營建工作，平時因工作勞累肩膀偶有感覺疼痛，幾天就會好，所以不曾進一步檢查；他這次右肩疼痛發作時，起初仍不以為意，以為肌肉痠痛休息幾天就會好，幾周後，他右肩疼痛加劇，甚至開始僵硬，想洗頭手卻舉不起來，連如廁完要擦屁股都有困難，晚上發作起來更是夜不成眠，到光田綜合醫院骨科求診。

骨科醫師洪煒竣詢問病史後發現，陳男患有糖尿病長期藥物控制，根據統計，糖尿病與甲狀腺患者發生冰凍肩的比例較高。他這次右肩膀疼痛發作，並沒有經過外力撞擊或運動傷害，經檢查發現右肩膀所有角度的活動都受限制，因此診斷為俗稱五十肩的「冰凍肩」。

冰凍肩正式名稱為「沾粘性關節囊炎」，難以找出明確致病原因，卻影響肩膀活動度和生活品質，又因為好發在五十歲上下，所以俗稱五十肩。這是因肩膀的關節囊及周圍結締組織發炎而引起，在臨床上病情分為三個階段，包括發炎期、冰凍期和恢復期。

洪煒竣醫師說明，在發炎期，患者的肩膀會感到極度的疼痛和僵硬，通常持續幾個月，是冰凍肩最嚴重的階段。到冰凍期，患者的疼痛症狀逐漸減輕，但是肩膀的活動度仍然受到限制。在恢復期，患者的肩膀逐漸恢復正常活動度。

洪煒竣指出，冰凍肩患者的疾病進程各不相同，輕微的有可能可在6個月到2年的時間內自行痊癒，但對於某些患者或有其他內科疾病史者，病情可能會持續很長時間，並對日常生活造成極大的不便，在適當時機介入治療能夠幫助患者減輕疼痛和增加活動度。

評估陳男的病情屬發炎期即將進入冰凍期，洪煒竣使用「肩關節擴張術」治療，原理是通過在肩膀關節中注射關節擴張藥物，使肩膀周圍的結締組織得以擴張，從而減輕疼痛和增加關節活動度。

關節擴張術在門診實施即可，關節擴張藥物已有麻醉成份，不需另行麻醉，透過超音波導引位置，用注射器注入液體藥物到肩膀關節中，醫師會輕輕地移動患者的肩膀，幫助藥物更好地擴散到肩膀周圍的組織中，只需要十分鐘就可以完成，有效協助患者紓解疼痛不適。陳男冰凍肩的症狀經過關節擴張治療後，配合復健運動，經過二周後，他肩膀恢復正常的活動度，重新回到工作崗位。

洪煒竣提醒，早期的冰凍肩症狀與一般筋骨痠痛相似不易察覺，若疼痛持續且加劇，有愈來愈僵硬趨勢時，不可隱忍，尤其長期疼痛有礙身心健康，應及早就診評估病情接受治療。

患者 醫師

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