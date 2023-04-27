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飛澳門「單程799」！台灣虎航復航澳門　北中南一起飛

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台灣虎航推出澳門單程799元的限時優惠。圖／台灣虎航提供
台灣虎航推出澳門單程799元的限時優惠。圖／台灣虎航提供

隨著澳門自4月1日起全面開放中國、香港、台灣以及外國旅客入境防疫措施，入境澳門無須出示任何新冠病毒檢測證明。台灣虎航也於4月27日宣布將全面復飛「桃園－澳門」、「台中－澳門」、「高雄－澳門」航線，並推出「單程799元」的復航價（未稅）。

此次配合疫後首度全面復航，台灣虎航推出單程未稅799元起的優惠價，銷售時間自2023年4月27日上午10:00起至2023年4月28日晚間23:59，搭乘日期為2023年7月1日起至2023年10月28日止。

台灣虎航表示，在疫情尚未爆發前已提供從桃園、台中、高雄直飛澳門的服務。澳門距離台灣僅90分鐘航程，不僅以絢爛發達的博彩娛樂為人所熟知，其以「大三巴」為主延伸的歷史街區，包括20多座歷史建築，更被列入世界文化遺產；漫步其中，可以感受澳門悠遠豐沛的文化氣息，深受國內外旅客的歡迎。

澳門 台灣虎航

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