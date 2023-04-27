哪些農產品可能受到大陸進口影響？ 農委會指這原因暫不公開

中國大陸4月12日起對我國展開貿易壁壘調查，農委會將產品分為三類，盤點受影響相關的項目一共有1066項，可能受影響的超過200多項，占目前管制中國大陸農產品項目近3成；而這200多項可能受影響的農產品為何？農委會表示，因為調查結果尚未出爐，仍需要配合其他部會與大陸諮商，加上仍有其他防檢疫、關稅等方式限制進口，暫時不對外公布。

農委會將管制中國大陸農產品分為「依據現行動植物防疫檢疫相關規定自中國大陸不能進口」、「自中國大陸進口對我產業並無影響」，以及「如果開放中國大陸進口對我產業可能會有影響」等3類。

針對這些可能受影響的產品，政府除持續以關稅、關稅配額及特別防衛措施等保護產業外，農委會說，為因應我國加入CPTPP等貿易自由化的影響，已調整產業結構與提升競爭力。

農委會國際處副處長林志鴻表示，現階段中國大陸正在進行貿易壁壘調查，屆時有結果出來，若有涉及不公平貿易，中國大陸會採取什麼樣的貿易手段，這些目前都還未知。

林志鴻表示，也因此，才會暫時將這些產品分為三類，比如原本就有防檢疫措施的沒有辦法進口，項是中國大陸是非洲豬瘟疫區，豬肉以及豬肉相關製品不能進口；而大陸也是禽流感疫區，肌肉及雞蛋也不能進口台灣，除非哪一天，中國大陸成為這些疫病的非疫區，沒有防檢疫問題時再來談。

他說，即使沒有這些措施，國內也沒有生產、或者少生產的農產品，即使進口對我國也沒有太大影響，比如說小麥，我國小麥絕大多數原本就靠進口補足，這類農產品進口就不會有影響，把這些都排除後，盤點未來可能會有200多項農產品，涉及可能將來與大陸進行諮商談判，但是否會被列為貿易關切還不一定。

林志鴻表示，原本我國管制進口830項大陸農產品進口，因為稅則號列的更動，現在盤點出來為1066項，推估可能受影響的有200多項；以水果為例，也會涉及疫區、疫病、蟲害等防檢疫措施，也不是所有水果都可以進來，要等到大陸的貿易調查結束後，如認為有不公平貿易，才會在WTO機制去談，這些現階段都尚未確定。

由於農委會官方網站上，當年兩岸簽屬經貿協議（ECFA）時即提到，我國管制830項中國大陸農產品的項目，避免開放中國大陸農產品對我造成衝擊，項目包括稻米、花生、大蒜、紅豆、東方梨、香蕉、芒果、鳳梨、液態乳等敏感性關稅配額產品，以及國內大宗產品如茶葉、高麗菜、白菜、馬鈴薯、洋蔥、重要水果、花卉、畜產品、鮪魚、吳郭魚、牡蠣等，我國生產的主要初級生鮮及加工產品都納入管制範圍內。