健保將檢討800項指示用藥 石崇良：兒童用藥優先保留

衛福部昨上午召開全民健康保險會，邀請健保署就藥費管控策略進行檢討，而111年度國內藥價占健保總額約800多億，當中20億為指示用藥，並不會將指示用藥納入健保給付，我國有健保給付的指示用藥就有800多項，健保署今年將會做總盤點。健保署長石崇良今天表示，考量必要性、可及性與治療完整，會優先考慮保留兒童用藥、公共衛生重要用藥，詳細品項須待仔細盤點後做確認。

針對800多項指示用藥，健保署今年將做總盤點，討論是否符合臨床需求，並與食藥署討論有關指示用藥、處方藥等雙重藥證認定，減少不必要給付，此外也將討論修法，將經過認定必要的指示用藥藥品，納入健保給付。石崇良指出，指示用藥需考量國人習慣，以及臨床使用必要性，避免國人就醫時取藥困難，考量可及性與治療完整性，將優先考慮保留兒童用藥、公共衛生重要藥品。

至於民年健保費率是否調整？石崇良表示，過去在決定健保費率前，會先考量總額成長以支計收，確定總額成長的上下限範圍，再回過頭推估保費收入，是否可維持一個月的安全準備金，才會考慮是否調整費率。昨日健保會中有些討論，以推估4%成長來說，在目前安全準備金上，維持5.17%費率「還是可以的」。

石崇良今出席台灣胸腔暨重症加護醫學會記者會氣喘衛教記者會，談及氣喘是國人常見疾病之一，以統計數據，民國93年診斷氣喘人數約50萬左右，108年新冠疫情前則有64萬人因氣喘就醫，後續受到很多因素影響，凸顯氣喘照護重要性，健保署推動氣喘整合照護專案，成效不錯，收案病人住院率、急診率皆有明顯降低，不過也有進步空間，接下來要努力擴大收案。

新冠肺炎疫情期間，許多人染疫後留下呼吸道症狀，認為是長新冠，卻可能是氣喘。石崇良表示。長新冠是熱門名詞，但許多非特異性表現，例如倦怠、咳嗽、失眠等，當中的呼吸道表現，也不排除可能與氣喘混淆，後續仍要觀察一段時間，經過統計後才能明確了解。目前健保署長新冠整合門診，目前收案約8000多人。