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健保將檢討800項指示用藥 石崇良：兒童用藥優先保留

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
健保署長石崇良今出席台灣胸腔暨重症加護醫學會記者會氣喘衛教記者會。記者許政榆／攝影
健保署長石崇良今出席台灣胸腔暨重症加護醫學會記者會氣喘衛教記者會。記者許政榆／攝影

衛福部昨上午召開全民健康保險會，邀請健保署就藥費管控策略進行檢討，而111年度國內藥價占健保總額約800多億，當中20億為指示用藥，並不會將指示用藥納入健保給付，我國有健保給付的指示用藥就有800多項，健保署今年將會做總盤點。健保署長石崇良今天表示，考量必要性、可及性與治療完整，會優先考慮保留兒童用藥、公共衛生重要用藥，詳細品項須待仔細盤點後做確認。

針對800多項指示用藥，健保署今年將做總盤點，討論是否符合臨床需求，並與食藥署討論有關指示用藥、處方藥等雙重藥證認定，減少不必要給付，此外也將討論修法，將經過認定必要的指示用藥藥品，納入健保給付。石崇良指出，指示用藥需考量國人習慣，以及臨床使用必要性，避免國人就醫時取藥困難，考量可及性與治療完整性，將優先考慮保留兒童用藥、公共衛生重要藥品。

至於民年健保費率是否調整？石崇良表示，過去在決定健保費率前，會先考量總額成長以支計收，確定總額成長的上下限範圍，再回過頭推估保費收入，是否可維持一個月的安全準備金，才會考慮是否調整費率。昨日健保會中有些討論，以推估4%成長來說，在目前安全準備金上，維持5.17%費率「還是可以的」。

石崇良今出席台灣胸腔暨重症加護醫學會記者會氣喘衛教記者會，談及氣喘是國人常見疾病之一，以統計數據，民國93年診斷氣喘人數約50萬左右，108年新冠疫情前則有64萬人因氣喘就醫，後續受到很多因素影響，凸顯氣喘照護重要性，健保署推動氣喘整合照護專案，成效不錯，收案病人住院率、急診率皆有明顯降低，不過也有進步空間，接下來要努力擴大收案。

新冠肺炎疫情期間，許多人染疫後留下呼吸道症狀，認為是長新冠，卻可能是氣喘。石崇良表示。長新冠是熱門名詞，但許多非特異性表現，例如倦怠、咳嗽、失眠等，當中的呼吸道表現，也不排除可能與氣喘混淆，後續仍要觀察一段時間，經過統計後才能明確了解。目前健保署長新冠整合門診，目前收案約8000多人。

健保 氣喘 石崇良

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