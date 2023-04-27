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談健保費率 石崇良：目前看來113年應可免調整

中央社／ 台北27日電

113年全民健保給付總額試算出爐，中央健保署長石崇良今天說，根據昨天健保會討論，以4%高推估總額成長率試算，健保安全儲備金有1.01個月，明年度應可維持5.17%費率不調整。

衛生福利部全民健康保險會昨天舉行「113年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案諮詢討論，2021年健保費率調漲為5.17%至今，已維持3年，儘管衛生福利部社會保險司日前表示，明年不調整健保費率，但費率調整與否，有其法定機制，仍須遵守。

石崇良今天上午出席衛教活動前接受媒體聯訪表示，昨天只是在健保會中有些討論，一般在費率決定前，都會以支出計算收入，先確定總額成長的上下限，大概有一個範圍後，再回過頭來推估保費收入是否能維持一個月的安全準備金。

石崇良說，昨天健保會中的討論，以年健保總額年成長率4%高推估，仍有預留1.01個月健保給付的安全儲備金，應該還是可以維持5.17%費率。

全民健康保險會（健保會）昨天表示，待行政院核定，9月進入總額協商，11月才會審議健保費率。

另外，對於藥品短缺現象及藥價調整因應，目前有健保給付指示用藥有800多項，健保署今年將盤點，減少不必要給付。石崇良指出，這要考慮國人習慣及臨床使用上的必要性，其中優先考慮兒童用藥，另外就是在公共衛生上比較重要的用藥，詳細品項會仔細盤點後確認。

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