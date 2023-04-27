台鐵386列次大改點 10萬本時刻表「印錯」出包

台鐵26日起調整時刻表，386列次列車時刻異動，台鐵局印製10萬本冊本式時刻表，25日起在各大車站提供旅客免費索取，但有民眾發現內頁錯誤百出，像是沙崙線好幾車次終點站將「台南」印為「善化」。台鐵局表示，經查紙本時刻表因廠商排版疏失所致，已請廠商檢討改善，並以公告及勘誤夾頁補正。

台鐵26日起大改點，調整386列次列車時刻表，同時投入新車EMU3000型特仕車，逐步汰換推拉式PP自強號，其中6班次新增自由座。台鐵局為此印製10萬本冊本式時刻表，4月25日上午8點起在各大車站提供旅客免費索取。

不料，才剛發放不久，就有民眾發現，冊本式時刻表內頁錯誤百出，像是沙崙線好幾車次終點站將「台南」印為「善化」，被質疑不夠精準、引發誤解。

台鐵局表示，經查紙本時刻表第94頁到達站站名誤植，包括3774次應為沙崙--台南、3776次沙崙--嘉義、3778次沙崙--台南、3782次沙崙--嘉義、3786次沙崙--台南，共計5列次。主因廠商排版疏失所致，台鐵APP及官網所載均正確無誤，已請廠商及校對人員檢討改善，並以公告及勘誤夾頁補正，未來也將再加強勘誤作業，使印製的紙本時刻表正確無誤。