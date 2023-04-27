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農委會將管制大陸農產品分三類 可能受影響的逾200項

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中國大陸商務部公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查。本報資料照片
中國大陸商務部公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查。本報資料照片

中國大陸4月12日起對我國展開貿易壁壘調查，農委會表示，我國管制自中國大陸進口的農產品主要是關稅配額及與農民收益有關的品項，包括敏感性關稅配額農產品，以及與農民生產有關的重要產品，共計1066項；經過評估，如果未來開放中國大陸進口，其中可能受影響的品項約有200餘項，占目前管制中國大陸農產品項目近3成。

農委會主委陳吉仲昨接受網路媒體專訪表示，大陸進行貿易壁壘調查，到底對農業部門影響多大，農委會盤點大概1000項的品項裡面，扣掉如非洲豬瘟疫區豬肉不可進口的防檢疫規範約有400多項，再扣除我國原本就沒有生產的、進來也不會有影響品項，最後影響大概有30%多；有些農產品，在WTO的框架底下原本就有關稅配合限制，如紅豆，進口不僅來自中國大陸，而是全世界，農委會要預先做好準備。

農委會將管制中國大陸農產品分為「依據現行動植物防疫檢疫相關規定自中國大陸不能進口」、「自中國大陸進口對我產業並無影響」，以及「如果開放中國大陸進口對我產業可能會有影響」等3類，針對開放中國大陸進口可能會有影響的200餘項農產品，農委會將配合各部會與中方進行諮商，並採取相關因應措施，避免產業與農民受到影響。

農委會表示，針對這些可能受影響的產品，政府除持續以關稅、關稅配額及特別防衛措施等保護產業外，也將配合行政院經貿談判辦公室、大陸委員會、經濟部等相關單位，在WTO架構下與中方進行協商，以確保可能受影響農產品的生產與維護農民收益。

農委會說，各國考量對國內產業造成重大不良影響，或是食品衛生安全或動植物防疫檢疫的理由，都可能訂定管制進口品項，且兩岸加入WTO過程並未就市場開放進行談判，為了維護產業發展與農民利益，政府持續管制部分中國大陸農產品進口。

農委會 農民

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