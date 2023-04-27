安寧療護擴大衰老者適用 八旬婦嗎啡止痛4個月安詳離世

去年6月起，衰老者可申請安寧療護，彰化縣一名83歲腳部血栓壞死的黃姓婦人被醫師認定為衰老者，適用健保安寧療護，在護理之家接受全人化照顧，使用嗎啡止痛4個月走完人生最後階段，不必痛到生命的最後一刻。

黃婦5年前中風後無法說話，器官逐漸老化又有多種疾病，後來左腳動脈血栓導致肌肉壞死，經常進出醫院，家人最後讓她住進衛福部彰化醫院護理之家照護，心臟科醫師評估如果動手術治療左腳動脈血栓反而容易引起全身發炎反應，家屬選擇保守治療，黃婦使用各種止痛藥仍無法止痛，常因左腳組織壞死痛到眼淚。

彰化醫院腫瘤中心主任宋時雨今天指出，大部分民眾認為癌末或末期器官衰竭者才符合健保的安寧療護條件，但健保署去年6月將末期衰弱老人正式納入健保安寧緩和醫療的給付範圍，黃婦既不是癌末患者也不是末期器官衰竭者，健保署擴大安寧療護對象，她得以衰老的身分接受安寧療護，在她和家屬都願意接受的情況下，她在安寧療護之後使用嗎啡止痛，精神科醫師評估上癮問題，心理師給予病人及家屬的心理支持，彰化醫院跨科別組成安寧團隊安定她的身心，黃婦最後在緩和疼痛情形下安詳走完人生。

宋時雨說，彰化醫院因應安寧療護對象的改變，除了原本的到宅為個案進行居家安寧療護也啟動機構方案，住護理之家或養護機構的衰老住民不必往返醫院，可就地安寧療護；民眾面對醫療對象擴大，可思考當親屬的病程已進行到短期且不可避免死亡，安寧療護同時處理病人和家屬的心理、社會和心靈等問題，可讓衰老者和家屬都得到較好的生命品質。