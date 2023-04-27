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治癌副作用好苦想放棄 中醫推這些方式助抗癌

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
林姿婷醫師說明，因放射線的高熱特性會損耗人體的津液，可觀察到病患舌苔少且有裂紋，表示患者陰虛缺水，容易感到口乾、黏膜損傷與疲倦煩躁等症狀。圖／恩主公醫院提供
林姿婷醫師說明，因放射線的高熱特性會損耗人體的津液，可觀察到病患舌苔少且有裂紋，表示患者陰虛缺水，容易感到口乾、黏膜損傷與疲倦煩躁等症狀。圖／恩主公醫院提供

50多歲的張小姐是一名乳癌患者，罹癌後陸續接受手術治療、化學治療、放射治療及抗賀爾蒙治療，受放射治療副作用影響下，她的皮膚慢慢出現紅疹、痤瘡，又因為擔心病情造成夜間難眠、口乾煩躁等症狀，身心上的不適令她一度想中斷治療，在經由恩主公醫院中醫師介入透過中醫湯飲、針灸、藥膏等方式輔助治療，放療副作用症狀逐一改善，也有體力進行後續抗癌之路。

恩主公醫院中醫部林姿婷醫師表示，目前放射治療儀器與技術可以將放射劑量集中火力於癌症病灶，降低周邊組織的傷害，但在治療中難避免可能會造成程度不一的副作用，例如頭頸部癌症可能會影響唾液腺，造成口乾及吞嚥困難、乳癌等治療可能造成局部皮膚損傷、淋巴水腫及整體疲倦、衰弱等。除了會造成生活品質下降外，嚴重時可能會中斷治療。

林姿婷說，在中醫觀點及臨床觀察上，高能量放射線屬於火熱毒邪，皮膚暴露在射線下，易導致紅腫潰瘍，產生類似曬傷反應的紅腫熱現象，且當皮膚、黏膜甚至血管組織在反覆傷害與修復的過程中，會造成局部的斑痕及纖維化，導致血液循環不良，造成水腫，相當於中醫的「血瘀痰凝」可能會產生更多後續的不適症狀。此外，放射線的高熱特性會損耗人體的津液，也就是人體正常的水液，最明顯的就是造成患者口乾、黏膜損傷與疲倦煩躁等症狀。

針對上述副作用，林姿婷表示中醫輔助治療可改善皮膚疼痛及水腫，使用清熱解毒的普濟消毒飲，及活血祛淤的血府逐瘀湯可幫助改善症狀，治療紅疹及痤瘡也有效果，而傷津耗氣的症狀可開立甘露飲、竹葉石膏湯等滋陰清熱、兼顧益氣的處方，幫助患者改善口乾、疲倦煩躁的問題。

除內服科學中藥及水煎湯劑等中藥處方以外，還可以使用針灸療法、雷射針灸或外用藥膏、藥布等治療方式對症下藥，緩解不適，但醫師也提醒，每人的體質與病狀皆會不同，最好與專業中醫師討論最適合自己的治療方式，幫助後續的癌症療程順利進行。

中醫 醫師 患者

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