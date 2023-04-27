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最新雞蛋產銷資訊曝光 產蛋雞略增10萬隻、產蛋量持平

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，雞蛋日產量仍維持11萬2000箱，產量和上周相同。本報資料照片
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，雞蛋日產量仍維持11萬2000箱，產量和上周相同。本報資料照片

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3083萬隻，比上周微增10萬隻；但雞蛋日產量仍維持11萬2000箱（每箱200顆），產量和上周相同；產蛋雞略為增多，但生產的雞蛋並無增加，距離我國日需求量12萬4000箱仍遠。

但根據農委會公布的資料顯示，洗選場洗選噴印雞蛋的進貨量再增加、達4399萬顆，比上周增加15%、593萬顆；洗選噴印的數量為1852萬顆，也比上周1618萬顆增加234萬顆，雖仍處於相對低檔，但洗選噴印的雞蛋變多，代表超市、賣場、量販店的盒裝雞蛋吃緊狀況，會逐漸緩解。

產業分析，因為大量釋放進口雞蛋訊息，即便消費者實際上不一定買到，但進口雞蛋的價格落在每盒70元上下，有價格「定錨」作用，也間接壓制國產零售散裝箱蛋的黑市價格，加上北市蛋商公會24日開始恢復報價，要求會員依照公盤價買賣，原本因雞蛋奇貨可居，黑市價格叫價每箱1500元的國產零售散裝箱蛋，現階段約落在1100元左右。

農委會主委陳吉仲昨接受網路媒體訪問時表示，因有庫存與進口，明年不會缺蛋，國內生產產能還不能滿足需求，推估禽流感年底再捲土重來，因此雞蛋專案進口將延長到明年年6月底。

南部某蛋農表示，主要是清明連假過後，雞蛋買氣直落，消費者也已經習慣了買不到，排隊買蛋的狀況已經不復見；雞蛋最大宗用量的餐飲業，已經不願意繼續加價購買，紛紛更改菜單內容，雖然國產雞蛋產量仍不足，但「不好賣」的情況明顯，雖然還不到「堵蛋」的地步，是否增養，因進口雞蛋多，加上後市狀況不明，目前仍保守觀望。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3083萬隻，比上周微增10萬隻；但雞蛋日產量仍維持11萬2000箱，產量和上周相同。圖／取自農委會官網
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3083萬隻，比上周微增10萬隻；但雞蛋日產量仍維持11萬2000箱，產量和上周相同。圖／取自農委會官網
根據農委會公布的資料顯示，洗選場洗選噴印雞蛋的進貨量再增加、達4399萬顆，比上周增加15%、593萬顆；洗選噴印的數量為1852萬顆，也比上周1618萬顆增加234萬顆。圖／取自農委會官網
根據農委會公布的資料顯示，洗選場洗選噴印雞蛋的進貨量再增加、達4399萬顆，比上周增加15%、593萬顆；洗選噴印的數量為1852萬顆，也比上周1618萬顆增加234萬顆。圖／取自農委會官網
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3083萬隻，比上周微增10萬隻。圖／取自農委會官網
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3083萬隻，比上周微增10萬隻。圖／取自農委會官網

雞蛋 農委會 禽流感

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