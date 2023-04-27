周六晚變天 周日氣溫跌幅10度 吳聖宇：梅雨鋒可能拖到5月下旬

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，受到東北季風增強以及雲雨帶通過降雨的影響，昨天北部、東半部很有冬季的感覺，台灣南北之間溫度差異非常大，昨天中午12點台北的溫度只有18.3度，同一時間高雄的溫度卻高達30.3度，相差12度之多。

吳聖宇說，今天清晨在北部、東北部依然有比較低的溫度發生，最低溫在苗栗西湖的16.1度，其次是基隆安樂區的16.5度，宜蘭三星也只有16.7度，一大早出門應該都可以感受到明顯的涼意。

不過，吳聖宇表示，今天白天開始東北季風就要明顯減弱了，風向轉為偏東風，水氣也逐漸減少，因此今天在迎風面的北部、東半部將是天氣好轉、溫度回升的趨勢，天氣由多雲到陰慢慢會有些陽光露臉的機會，雖然預報上還有局部零星的降雨，但已經不影響外出活動。

今天白天高溫則會比昨天上升許多，北部、東半部的高溫預估24-27度，跟昨天相比回升至少4-6度以上。中部、南部維持多雲到晴穩定的天氣，山區午後有些局部降雨機會，白天溫度持續偏暖，高溫29-31度或以上，南北之間還是存在著溫度的差異，南來北往要持續留意。

吳聖宇表示，明天到周六白天，風向會進一步轉為東南到偏南風，暖空氣勢力增強，各地大致都是多雲到晴的天氣為主，東半部可能有些零星的地形降雨，另外就是山區午後因為熱力作用，也會有些局部降雨的情況。

他說，周六因為鋒面慢慢接近的關係，山區的午後降雨的現象可能會比周五要稍微明顯一些，到山區活動注意午後的天氣變化。溫度則都是偏暖到偏熱的情況，北部、東半部高溫28-30度或以上，中部、南部高溫31-33度或以上，戶外活動補充水分、預防中暑，記得做好防曬準備。

吳聖宇說，周六晚間到周日下一波鋒面系統通過，同時東北季風再度增強，北部、東半部將轉為有短暫陣雨天氣，中部地區也可能有些局部短暫陣雨出現的機會，預報上來看雨勢並不大，但是對於外出活動會有影響，要記得攜帶雨具，南部就不受鋒面的影響，仍維持多雲到晴。

吳聖宇表示，周日北部、東半部的溫度又會大幅度轉涼，北部、東北部高溫會降到20-22度，對比周六的高溫一下子就掉8-10度之多，花東地區高溫也會降到24-27度，降幅也有4-6度，溫度起伏變化很劇烈，務必要注意身體健康。中部、南部的降溫就很有限，高溫預估仍有28-30度或以上，南北之間又會有非常明顯的溫差出現，南來北往多留意。

下周一東北季風減弱，迎風面的東北部、東部仍有些局部降雨，中部以及北部地區逐漸恢復多雲或有陽光的天氣，南部仍是多雲到晴為主，溫度也將逐漸回升起來，吳聖宇說，想要把握勞動節假期的最後一天外出走走應該是還滿適合的。