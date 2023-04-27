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「除了台積電還有什麼？」張國煒批台灣不夠重視觀光 落後星國太多

水氣減少上看31度 鄭明典：今天白天可見陽光

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
白天起東北季風減弱，水氣減少，西半部大致上為多雲到晴。本報資料照片
白天起東北季風減弱，水氣減少，西半部大致上為多雲到晴。本報資料照片

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出夜間模式的雲圖，他表示，雲圖紅色代表低雲或霧，液態水含量高的雲用紅色顯示，可以和冰晶為主的高雲區分開來，「這些低雲並不密實，日出後可能消散，多數地方今天白天將可見陽光」。

氣象局說，今天清晨仍受東北季風影響，中部以北及東半部不定時有局部降雨，南部山區亦有零星飄雨的機會，南部平地則為多雲的天氣；白天起東北季風減弱，水氣減少，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，西半部大致上為多雲到晴，但留意午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，今天北部及東半部低溫落18到20度左右，中南部大約在20到23度之間，各地清晨感受偏涼，但白天高溫會比昨天溫暖許多，東半部約24到27度，西半部可以來到27到31度，尤其是南部近山區有機會更高一些，西半部日夜溫差大，外出活動留意溫度的變化。

周五至周六白天各地為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周六晚至周日鋒面通過，天氣又趨不穩定，隨後東北季風增強，北台灣高溫明顯下降；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周五、周六夜晚至清晨的西半部地區及周六馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路及交通往返留意相關資訊。

下周一東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下周二各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

5月4日至6日各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區亦有局部短暫陣雨；天氣變化快速，預報不確定性大，隨時留意最新天氣資訊。

雲圖紅色代表低雲或霧，液態水含量高的雲用紅色顯示，這些低雲並不密實，日出後可能消散，多數地方今天白天將可見陽光。圖／取自鄭明典臉書
雲圖紅色代表低雲或霧，液態水含量高的雲用紅色顯示，這些低雲並不密實，日出後可能消散，多數地方今天白天將可見陽光。圖／取自鄭明典臉書

東北季風 高溫

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