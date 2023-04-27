氣溫回升 吳德榮：周六入夜變天 鋒面雨帶有較大雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起各地多雲時晴，山區午後及東半部有局部降雨的機率，氣溫回升；北部17至25度，中部17至30度，南部19至33度，東部17至30度。

吳德榮說，明天至周六白天各地多雲時晴，山區午後有零星降雨的機率，白天漸熱，北部高溫將升至30度，中部33度，南部35度。

吳德榮說，周六晚起至周日另一鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，略有對流性，局部地區有較大雨勢的機率；氣溫略降，北部轉涼。

下周一天氣略好轉，中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨；氣溫略升。下周二、周三各地為多雲時晴，山區午後仍有局部短暫雨的機率；氣溫續升，白天熱、早晚涼。