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避免口味越吃越重 營養師：覺得鹹香就得再減少調味

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣優良食品發展協會推出「TQF CLEAN標章」，不僅要滿足食品安全，也要達到少添加的標準，知名營養師高敏敏（左）、台灣優良食品發展協會理事長周能傳（中）、龜甲萬日本總公司經理小見山幹弘（右）出席發布記者會。 圖／台灣優良食品發展協會提供
台灣優良食品發展協會推出「TQF CLEAN標章」，不僅要滿足食品安全，也要達到少添加的標準，知名營養師高敏敏（左）、台灣優良食品發展協會理事長周能傳（中）、龜甲萬日本總公司經理小見山幹弘（右）出席發布記者會。 圖／台灣優良食品發展協會提供

滷肉飯堪稱國民美食，自國境開放後更有許多外國遊客慕名而來，香噴噴的滷汁加上久燉軟嫩的滷肉，令人齒頰留香。不過，營養師提醒，民眾外食吃到的滷肉飯，較難掌控鈉含量，一不小心就攝取過量，即使非常喜愛也建議一周不要吃超過5次；鈉可透過鉀代謝，多吃蔬菜水果、紅豆水等都有幫助，但關鍵仍是從根源著手，減少重口味飲食。

醬油是國人飲食中最常見的調味料，鹹香十足但一不小心就會吃下過度鹽分。營養師高敏敏表示，依據衛福部建議，民眾每日鈉含量攝取不宜超過2400毫克，高血壓或腎臟病需限鈉者，不宜超過1200毫克，可參考食品背後的營養標示確認；若要方便計算，一天不要吃超過「一茶匙」的鹽巴。

高敏敏建議，民眾烹調食物時，若加入鹽巴，醬油就可酌量減少；用醬油料理時，則不再添加鹽巴；市面上也有薄鹽醬油、減鈉鹽等，民眾都可以選用，幫助掌控每日鈉含量。

滷肉飯是台灣知名小吃，烹調時也會加入大量醬油，民眾該如何吃得美味也健康？高敏敏說，若真的非常喜愛滷肉飯，但外食族很難掌控調味強度，一周不宜吃超過5次，最好可以慢慢減少到一周2次。

鈉存在於各式各樣食品中，國人早餐吃稀飯也要配上豆腐乳等醃漬食品。高敏敏提醒，醃漬物的鈉含量非常高，跟泡麵一樣，小小一點點就含有大量的鈉，務必留心。

若平時喜歡吃重口味，該如何調整飲食？高敏敏說，「鈉離子可透過鉀離子代謝」，多吃高鉀食物，例如各式蔬菜、水果、蔬菜汁、紅豆水、黑豆水都可以幫助鈉排出人體。但重點仍是要從根源著手，減少鈉攝取，並非攝取大量的鈉後，再攝取大量的鉀，如此本末倒置，建議「覺得鹹味剛剛好時，就要再減少一些調味」，避免口味越養越重。

繼「食品安全標章TQF（Total Quality Food）」，台灣優良食品發展協會因應加工食品愈來愈多，推出新的「TQF CLEAN標章」，除了滿足安全與品質管理，更要達到「少添加」的標準，不得使用基因改造原料，且未添加防腐劑、殺菌劑、抗氧化劑（BHT、BHA、PG、TBHQ等）、漂白劑、保色劑、含鋁膨脹劑、人工著色劑、人工香料、結著劑、人工甜味劑等10種食品添加物或含有相關成分的原料。

滷肉飯堪稱國民美食，但營養師提醒，民眾外食吃到的滷肉飯，較難掌控鈉含量，一不小心就攝取過量，即使非常喜愛也建議一周不要吃超過5次。</p><!--7--><p> </p><p> 圖／本報資料照片
滷肉飯堪稱國民美食，但營養師提醒，民眾外食吃到的滷肉飯，較難掌控鈉含量，一不小心就攝取過量，即使非常喜愛也建議一周不要吃超過5次。

圖／本報資料照片

滷肉飯

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