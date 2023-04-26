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明年健保可能不漲保費 將減少指示用藥給付

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
全民健康保險會今上午召開本月例行會議。本報資料照片
全民健康保險會今上午召開本月例行會議。本報資料照片

全民健康保險會今上午召開本月例行會議，優先報告事項為明年度總額範圍草案以及資源配置與財務平衡方案。健保署執行秘書周淑婉表示，明年總額成長率的高、低推估分別為4％、1.053%，根據高、低推估，健保安全準備金預估分別為1.01個月、1.41個月，均未低於1個月，代表明年不一定要調高費率。

這次會議也討論藥費管控策略，健保署副署長蔡淑鈴表示，今年將針對健保給付之指示用藥進行總盤點，減少不必要之給付。

蔡淑玲表示，目前藥品占健保總額約800多億，其中20億用於800多項指示用藥，但這在多數國家都是不給付的。健保署今年將進行總盤點，討論給付之必要性、是否符合臨床需求，健保署會與食藥署討論，有關指示用藥與處方用藥的藥證認定等事宜，目標是整理出必要清單，以減少不必要的指示用藥給付。

保費率自2021年調整後，維持至今，衛福部部長薛瑞元曾多次公開表示，傾向明年不調整健保費率。周淑婉今指出，根據國發會對於明年總額成長率的高、低推估，明年總額將落在8450億元到8696億元之間，健保安全準備金會有1.01個月到1.41個月，按照健保法母法規定，安全準備金高於一個月，可以不用調漲費率。

不過，周淑婉補充說，由於今年試算醫療服務成本時，並未像往年以一年計算，而是以四年平均值計，所以這次的低推估有低於往年。另外，費率是否調整，仍要由健保會依照收支連動的精神去審議，衛福部也可能再做修正，最後送交行政院核定，才能定案，因此現在還不能肯定明年費率是否真不需要調漲，需觀察今年財務狀況以及協商結果而定。

健保 保費

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