北捷板南線為何不能直接延伸到基隆？ 鐵道局點出難題

交通部鐵道局今天在基隆舉辦基隆捷運綜合規劃公聽會，市議員呂美玲提及台北捷運板南線延伸最有利。鐵道局主任秘書李綱回應，尊重北市府意見，所以未考慮板南線延伸。就像南陽大橋站規畫設在Costco前面，也是尊重新北市府意見，改設在富士飯店後方。

鐵道局今天在基隆市基捷計畫綜合規劃公聽會，多名市議員等約200人出席，針對基捷規畫方案利弊提出意見，或是詢問興案可能衍生的問題。呂美玲說，板南線延伸基隆是最理想方案，但政府卻不願意推動。

李綱表示，規畫興建捷運要非常尊重地方政府意見，對台北市來說，板南線延伸當初就不是他的方案，而且延伸案要蓋新機廠，因為新增車輛數，南港機廠可能不夠使用，基隆有沒有辦法找到機廠用地，也是個問題。

李綱說，基隆捷運為什麼要跟汐東線連在一起，就是因為汐東線有社后機廠，基隆這邊就不用再找地。興建機廠差不多10到20公頃，基隆幾乎找不出來。台肥那一塊地，如果沒有記錯才6公頃。基隆的土地是非常的稀少的，這個部分要很感謝新北市的協助。

鐵道局尊重地方政府的例子，李綱還提到像原本規畫基捷進入汐止境內後，要沿著鐵路走，還要走到國泰醫院，後來新北市政府認為要銜接北五堵，所以改走保長坑，鐵道局也尊重。

基捷、汐東線共構路段，原本規畫南陽大橋站要設在Costco前面，但是新北市政府考量交通等因素，也改設在富士飯店後方。