文曄響應新北海岸認養三處海灘2200公尺 推動環保

IC通路大廠文曄（3036）在世界地球日宣布，偕臺灣銀行及中華電信企業夥伴一同身體力行，到認養之海岸進行淨灘響應，當日總計清除高達218.9公斤的環境廢棄物。

文曄表示，淨灘過程中除了增加企業合作夥伴與員工之間的互動及傳達相關知識，宣導從淨灘開始著手，提倡有效的垃圾處理，推廣從個人做起，勿隨手亂扔垃圾及落實辦公室及居家垃圾分類等，身體力行倡議環境保育議題。

文曄強調，公司積極投入社區環境綠化、生態保護、資源回收再利用及舊物循環共享等活動，環境資源維護一直是全球非常重視的議題，文曄科技除了於各層污染的源頭減量外，對於垃圾的處理更是不容小覷。許多丟棄於海洋中的垃圾，隨著浪潮拍打上岸，讓原本美麗的海岸逐漸堆滿了各式各樣的垃圾，垃圾中更夾帶著失去生命的海洋生物。

文曄在2022年已開辦兩梯次淨灘活動，共計137人次參與，清掃共1,484.2公斤的海廢垃圾，文曄2023年起認養新北市北海岸之石門白沙灣、風箏公園、老梅綠石槽沙灘，將逐月安排員工及眷屬一同加入淨灘行列。

文曄搭配淨灘活動推出「集拾行樂淨灘健走愛地球」系列集點活動，讓員工熱心公益參與淨灘活動的同時，也不忘健康登山為自己的健康動起來，員工攜家帶眷一起感受台灣北部山岳的美麗，吸收滿滿芬多精帶來的正能量。