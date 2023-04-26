流感重症病例攀高 擴大抗病毒藥給藥延長至5/31

衛生福利部疾病管制署今天公布，國內上週新增24例流感併發重症病例，創今年以來新高，即將入夏，但流感病毒持續於社區活動，公費流感抗病毒藥劑擴大給藥延長至5月31日止。

上週新增24例流感併發重症病例，年齡介於未滿10歲至90多歲，為17例男性、7例女性，其中有20例具慢性病史，18例未接種本季流感疫苗。疾管署發言人羅一鈞今天下午在例行疫報說，這次年紀較小的個案是2名未滿10歲的男童，沒有接種本季流感疫苗，無潛在病史。

疾管署防疫醫師陳婉青表示，確定病例中新增3例死亡，年齡介於50多歲至70多歲，為1例男性、2例女性，發病日介於4月9日至4月20日，分別具糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病、精神疾病等慢性病史，其中1例未接種本季流感疫苗。

上週門急診類流感就診人次較前一週略增，整體趨勢緩升且高於前3年同期，羅一鈞提到，往年流感會在4月完全脫離流行期，但臨近5月不少診所醫師仍發現發燒小朋友增加，主要是目前流感緩升，可能與去年冬天到今年春季沒有大流行，再加上後續口罩鬆綁、聚會增加，增加流感傳播風險。

羅一鈞說，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組委員，擴大列入公費流感抗病毒藥劑（下稱公費藥劑）的「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」，延長適用期限至5月31日止。

疾管署統計，本流感季自去年10月1日起截至今年4月24日流感併發重症病例累計114例，年齡層以65歲以上長者為多，87%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡20例，80%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。