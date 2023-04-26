明白天溫度回升上看30度 「這天」鋒面通過北部降溫

中央氣象局表示，明天清晨受東北季風影響，北部及東北部偏涼，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部地區也有零星短暫雨；白天起東北季風減弱，各地氣溫回升上看30度，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局預報員趙紘表示，明天清晨受東北季風影響，天氣與今天相似，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部地區也有零星飄雨可能；白天起東北季風減弱，溫度回升、水氣變少，降雨範圍縮小，預計持續到29日白天都是東半部及北部山區有局部降雨、中南部山區有午後陣雨，其他地方仍為多雲到晴天氣。

趙紘指出，29日晚間鋒面通過、東北季風增強持續至30日，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲。5月1日東北季風減弱、溫度回升，各地水氣還不穩定，東半部有局部短暫雨，西半部山區仍有飄雨。5月2日至3日水氣減少，僅剩東半部有短暫雨，西半山區有午後雷陣雨。

他表示，溫度方面，明天清晨北部、東半部地區仍偏涼，約為18至20度，中南部地區約20至23度，白天起高溫回升明顯，東半部地區約24至27度，西半部約27至31度，南部近山區可達33、34度，各地日夜溫差大。29日鋒面通過，北部地區降溫約剩20度，中南部地區影響不大，高溫約下降2、3度；5月1日起東北季風減弱，各地溫度就會陸續回升。

另外，他也說，28、29日偏南風，西半部夜晚至清晨及29日馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。