聽新聞
test
0:00 / 0:00
明白天溫度回升上看30度 「這天」鋒面通過北部降溫
中央氣象局表示，明天清晨受東北季風影響，北部及東北部偏涼，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部地區也有零星短暫雨；白天起東北季風減弱，各地氣溫回升上看30度，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
氣象局預報員趙紘表示，明天清晨受東北季風影響，天氣與今天相似，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部地區也有零星飄雨可能；白天起東北季風減弱，溫度回升、水氣變少，降雨範圍縮小，預計持續到29日白天都是東半部及北部山區有局部降雨、中南部山區有午後陣雨，其他地方仍為多雲到晴天氣。
趙紘指出，29日晚間鋒面通過、東北季風增強持續至30日，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲。5月1日東北季風減弱、溫度回升，各地水氣還不穩定，東半部有局部短暫雨，西半部山區仍有飄雨。5月2日至3日水氣減少，僅剩東半部有短暫雨，西半山區有午後雷陣雨。
他表示，溫度方面，明天清晨北部、東半部地區仍偏涼，約為18至20度，中南部地區約20至23度，白天起高溫回升明顯，東半部地區約24至27度，西半部約27至31度，南部近山區可達33、34度，各地日夜溫差大。29日鋒面通過，北部地區降溫約剩20度，中南部地區影響不大，高溫約下降2、3度；5月1日起東北季風減弱，各地溫度就會陸續回升。
另外，他也說，28、29日偏南風，西半部夜晚至清晨及29日馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言