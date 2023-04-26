缺豬不缺肉 陳吉仲：豬價維持每公斤平均批發價90元

國內目前豬價高漲，陳吉仲日前接受YAHOO TV「齊有此理」王時齊專訪，專訪內容今天播出；他表示，端午節肉粽用豬肉，大部分都是用國產豬，他說，但是我們漲價漲很兇嗎？「沒有」，豬價目前維持每百公斤9000元上下，這個也是農委會跟所有豬農認為的綠燈區。

陳吉仲說，農委會評估一整年的豬肉量，它不會像雞蛋受到禽流感，今年一整年大概會屠宰760萬頭毛豬，比去年的780萬頭，大概少了20萬頭，2000公噸大概就是4萬頭，所以20萬頭的話，大概就是1萬公噸，國內大概少1萬公噸的產量。

他說，豬肉一年大概有50幾萬公噸，豬肉的需求量，豬肉本來就有在進口，業者也會自行進口，所以已經掌握到5月到9月進口量都可以補足，國內的豬價，不會漲得很高；因為國產豬比去年少了20萬頭，在780萬頭裡面占比不大，但是因為台灣是淺碟市場，所以只要量一動，價格可能會有波動，為了避免波動，豬肉也有庫存、又有進口，波動不如雞蛋劇烈。

農委會主委陳吉仲臉書也發文表示，今年年初，台灣有7家種豬場獲准輸銷菲律賓，現在台灣有6家屠宰場生產的生鮮豬肉，已獲菲律賓核准輸銷。

他表示，目前台灣的生鮮豬肉可輸出澳門與菲律賓，加工豬肉可外銷日本、新加坡、澳門及香港等；種豬已能穩定輸出越南、香港及菲律賓。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，豬價穩定的背後，是農委會補助冷凍廠商減少採購量來的，若以去年4月冷凍廠屠宰總數8萬6000頭為基準，4到6月冷凍廠若減少8%採購量，每頭豬可獲得政府補助800元，如果以最高減少20%每頭補助1500元為例，至少好幾千萬；但末端消費者買豬肉的價格有下跌嗎？消費者不僅沒有得到終端物價的下跌，反而造成生產者更沒意願增養豬隻。

再提到國內生鮮豬肉外銷菲律賓，洪健鈞拿出數據說話，民國109年，生鮮豬肉外銷澳門7噸，110年3噸，去年今年都沒有，幾年來加起來共10噸，用量化來評估外銷案有沒有成功、有沒有意義，以澳門的例子，來看未來菲律賓的外銷量，還要再觀察。