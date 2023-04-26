住宿遇未成年少女摩鐵雙屍…業者不退費 消保官：可協商

新北市新店區一間汽車旅館，日前發生2名未成年少女陳屍在汽旅樓梯間，警方不排除死因與用藥過量有關，當天住宿在該旅館的消費者嚇得想退費，但遭業者拒絕，相當不滿。新北市消保官表示，觀光局定型化契約雖無明確說明遇上旅館命案是否可退費，但消費者可洽詢消保官與業者進行協商。

新北市新店區一間汽車旅館日前發生兩名未成年少女陳屍在汽旅樓梯間，警方調查可能死因與用藥過量有關，當天住宿在該旅館的消費者得知消息後，嚇得想退費但遭業者拒絕感到相當不滿。

新北市消保官表示，該名消費者預付4天訂房金額，住了2天後發現有命案想退房，但業者不願退費，由於案發房間並非與消費者同個房間，且觀光局定型化契約也沒有寫明發生命案的旅館該如何退費，客觀上消費者並未住在發生命案的房間，主觀上消費者當然可能產生心理恐懼。若消費者不滿意業者不退費的做法，可與消保官聯繫與業者協商，討論雙方都可接受的作法。