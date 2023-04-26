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柴聯自強號末班車抵花蓮 鐵道迷繪製車頭合影留念

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
廖姓鐵道迷是高三生，今天特別向學校請假，搭乘第一班柴聯自強號，還繪製柴聯自強號車頭，歡送老列車退役。記者王思慧／攝影
廖姓鐵道迷是高三生，今天特別向學校請假，搭乘第一班柴聯自強號，還繪製柴聯自強號車頭，歡送老列車退役。記者王思慧／攝影

台鐵DR2800、DR2900、DR3000等3款柴聯自強號，運行40多年，今天加開末班車，今天下午1時34分、2時01分抵達終點花蓮站，許多鐵道迷搭乘末班車，在花蓮站拍下列車的最後身影。有一名鐵道迷特別繪製柴聯自強號車頭，將畫作拿在手上與車頭合影，歡送老列車退役。

今天上午10時45分第一趟DR2800型柴聯自強號從樹林站出發；11時07分開行第二趟紀念列車，由DR2900型混掛DR3000型柴聯自強號，兩列車沿途停靠板橋、台北、松山、宜蘭及花蓮等站，車頭更掛上專屬車銘板。

花蓮車站第一月台上聚集許多鐵道迷，列車進站後大家相機、手機對準車頭與列車拍照，而列車停靠後，車上旅客也走到車頭合影。花蓮車站準備紅布條，寫著「謝謝，再見」，紀念柴聯自強號末班車榮退。

來自桃園的廖姓鐵道迷是高三生，他說，今天特別向學校請假，搭乘第一班柴聯自強號，以前都搭乘自強號到花蓮、台東，最懷念的就是引擎車、外觀造型與內裝拱門，很早就搶票，向柴聯自強號說再見。

開末班車的司機員陳乘旭說，柴聯自強號比自己年齡大了10歲左右，開起來很平穩，性能也不錯，不過隨著時代變遷，也到了它退休的時候；行進沿路上看到很多人拍照，很榮幸開到末班車。自己開柴聯自強號已開了5年，感謝許多鐵道迷關心台鐵。

台鐵花蓮運務段長吳金添表示，第一班DR2800於1982年出廠、有45輛，第二班DR2900型於1986年投入營運、有15輛，DR3000型1990年開行共81輛，都行駛超過30年，由新型EMU3000型列車接棒營運。柴聯自強號車廂大部分會報廢、除役，部分做為動態保存，柴聯自強號正式走入歷史。

今天第一趟DR2800型柴聯自強號從樹林站出發，抵達終點站花蓮。記者王思慧／攝影
今天第一趟DR2800型柴聯自強號從樹林站出發，抵達終點站花蓮。記者王思慧／攝影
柴聯自強號內裝的拱門，是許多人的回憶。記者王思慧／攝影
柴聯自強號內裝的拱門，是許多人的回憶。記者王思慧／攝影
花蓮車站準備紅布條，寫著「謝謝，再見」，紀念柴聯自強號末班車榮退。記者王思慧／攝影
花蓮車站準備紅布條，寫著「謝謝，再見」，紀念柴聯自強號末班車榮退。記者王思慧／攝影
台鐵DR2800、DR2900、DR3000等3款柴聯自強號，運行40多年，今天加開末班車，今天下午抵達終點花蓮站。記者王思慧／攝影
台鐵DR2800、DR2900、DR3000等3款柴聯自強號，運行40多年，今天加開末班車，今天下午抵達終點花蓮站。記者王思慧／攝影

自強號 鐵道迷 台鐵

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