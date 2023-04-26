最強營養小金礦！專家推薦早上一顆Zespri奇異果更健康

一提到健康與超級水果，奇異果絕對榜上有名，無論是綠色、金色、即將上市的寶石紅Zespri奇異果，已經是台灣人最熟悉且熱愛的水果之一，最重要原因就是奇異果口感與口味俱佳，還擁有許多豐富的營養。台灣人平均蔬果攝取不足，而一顆奇異果就能滿足一天維生素C的需求，讓專家也推薦多吃蔬果可以從早餐開始，例如在早餐加一顆奇異果，補充營養更有效率，開啟一整天的活力。

台灣營養基金會創辦人黃青真就發現，19～44歲的台灣人，水果攝取不足，蔬菜攝取量更是從19～64歲都嚴重不足；柚子小兒科診所院長陳木榮也發現，台灣孩童的蔬果攝取量也不夠，因此更要多吃高營養成分的水果，奇異果就是最佳選擇之一。

而不同種類的Zespri奇異果，都同樣含有維生素C、奇異酵素、礦物質等，但各自所含的營養成分也略有不同，綠色奇異果中，含有更高的膳食纖維與奇異果酵素，根據研究，能有助於維持正常排便；陽光金圓頭含有更高的維生素C、維生素E與葉酸，能夠增強免疫力，且奇異果是常見水果中，維生素C含量最高，每天食用，可幫助血液中的維生素C維持在最佳水準；紅寶石奇異果則多了花青素、抗氧化劑，研究還發現，多吃能夠為情緒帶來正面幸福感。